Эксперт рассказала, почему россияне бросились скупать вещи ушедшего бренда

В России открылся H&M, объявивший в марте о приостановке бизнеса в стране.

В очереди ко входу столичного ТЦ «Метрополис» выстроились сотни человек, десятки собрались у дверей еще ранним утром, пишет Газета.Ru.

Покупательская мания объясняется так называемым синдромом упущенной выгоды, которому наиболее подвержены люди со слабой нервной системой и перепадами настроения, а также те, кто подстраивается под обстоятельства и зависят от мнения других людей, пояснила психолог и психотерапевт Наталья Наумова.

«Когда люди ходят на такие распродажи, им кажется, что они могут упустить последнюю и от этого очень важную возможность купить одежду или мебель конкретного бренда. И, увы, часто такая возможность кажется им уникальной за счет паники, приобретенной из-за окружения, которое постоянно говорит об этом», — считает психотерапевт.

На многих людей, выстроившихся в огромные очереди, просто срабатывает психология толпы.

«Порой у людей не остается средств даже на то, чтобы жить оставшуюся часть месяца. При этом они прекрасно знают, что на рынке много других товаров, но они привыкли к каким-то определенным брендам и поэтому хотят именно их. Так и эффект толпы, и синдром упущенной возможности манипулируют сознанием человека и вовлекают его в беготню», — убеждена Наумова.

Что делать

Прежде чем отправляться на подобные распродажи, очень важно составлять список того, что конкретно вы хотели бы купить в магазине, если бы он работал дальше.

Также необходимо подсчитать бюджет и лучше всего не брать денег больше, чем вы готовы потратить, чтобы осталось на жизнь.

Минус 7

Люди, подверженные покупательской мании во время распродаж, чувствуют себя нервно, у них учащается сердцебиение, поэтому в первую очередь им необходимо прийти в себя.

Так, советует психолог, по возможности нужно выпить воды, подышать и уменьшить сенсорную нагрузку — выйдя из магазина, закрыв глаза и уши, необходимо отнимать от сотни семерку в обратном порядке до стабилизации состояния.

«Сначала вы должны отнять от ста семь, у вас получится девяносто три, от которых тоже нужно отнять семь и так по накатанной — от каждого нового результата нужно отнимать цифру семь. Этот прием заставит мозг работать эффективнее, и тогда мы сможем спросить себя: „чего мне действительно хочется?“ И избежать ненужных покупок», — рекомендует Наталья Наумова.

Когда H&M откроется в барнаульских ТЦ

В «Пионере» заявили: магазин заработает во второй половине августа.

В «Арене» и Galaxy altapress.ru сообщили, что «не знают, когда H&M снова откроется и устроит распродажу».

На горячей линии бренда добавили: «По Барнаулу мы еще решаем».

Точных дат сотрудники ТЦ не называют.

Ранее сообщалось, почему известный бренд уходит из России, и пройдут ли прощальные распродажи.