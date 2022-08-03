«Битва» за кофточки. Когда в Барнауле откроют H&M, и в каких городах россияне уже стоят в очереди на распродажу

В «Пионере» заявили: магазин заработает во второй половине августа.
В «Арене» и Galaxy altapress.ru сообщили, что «не знают, когда H&M снова откроется и устроит распродажу».
На горячей линии бренда добавили: «По Барнаулу мы еще решаем».
Так, точных дат в торговых центрах пока не называют.
H&M возобновили работу в Москве — в ТЦ «Метрополис» и «Авиапарк». Это вызвало ажиотаж, и поклонники бренда выстроились в очереди за одеждой. Но, пишет Telegram-канал Mash, они удивились ценам: «Все подорожало».
По имеющейся информации, 3 августа также открывается магазин в торговом центре «Галерея», в Санкт-Петербурге.
На фоне спецоперации H&M временно закрыл торговые в марте. Такое решение ритейлер принял из-за спецоперации.
При этом в компании отметили, что ведут диалог с заинтересованными сторонами и держат ситуацию под контролем.
В H&M 18 июля заявили, что полностью уходят из РФ. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего мы объявляем о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — уточнили в сети.
«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — прокомментировала гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.
Кроме одноименного бренда, в группу H&M входят COS, Weekday, Monki & Other Stories и Arket.
Нет, скидок не будет. Более того, цены на вещи могут повыситься.
«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — рассказали в пресс-службе компании.
РБК отмечает, что запасов H&M хватит на 50 недель работы.
Как стало известно на прошлой неделе, шведская марка ищет нового владельца для российских активов. Об этом сообщили в Минпромторге.
Покупателем может стать компания из дружественных стран.
Ритейлер предлагает права аренды примерно на 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также товар общей стоимостью 210 млн долларов.
Да. Марктетплейс Wildberries запустил продажи худи, сарафанов, спортивных костюмов, платьев и детской одежды от H&M.
Кстати, из российских регионов исчезают смартфоны Samsung. Но в некоторых городах их пока достаточно. Подробнее — в материале «Мистическая пропажа».