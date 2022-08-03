«Битва» за кофточки. Когда в Барнауле откроют H&M, и в каких городах россияне уже стоят в очереди на распродажу

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Когда H&M откроется в барнаульских ТЦ?

В «Пионере» заявили: магазин заработает во второй половине августа.

В «Арене» и Galaxy altapress.ru сообщили, что «не знают, когда H&M снова откроется и устроит распродажу».

H&M. Вывеска. СС0

На горячей линии бренда добавили: «По Барнаулу мы еще решаем».

Так, точных дат в торговых центрах пока не называют.