3 августа
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Потребитель

«Битва» за кофточки. Когда в Барнауле откроют H&M, и в каких городах россияне уже стоят в очереди на распродажу

  1. Когда H&M откроется в барнаульских ТЦ?
  2. А где H&M уже открыли?
  3. Когда и почему H&M временно закрыли в России?
  4. Окончательный уход H&M
  5. Какими еще брендами владеет H&M?
  6. H&M сделает скидки перед уходом?
  7. На сколько хватит товара у H&M?
  8. Какую «шалость» готовит H&M?
  9. H&M можно купить онлайн?

Перед уходом из России торговая сеть H&M пообещала провести финальную распродажу. В некоторых городах она началась 1 августа, однако томительные ожидания барнаульских покупателей продолжаются. Когда магазины бренда возобновят работу в краевой столице, что об этом говорят в торговых центрах, и почему крупный ритейлер все-таки покинет страну — в нашем материале.

1
Когда H&M откроется в барнаульских ТЦ?

В «Пионере» заявили: магазин заработает во второй половине августа.

В «Арене» и Galaxy altapress.ru сообщили, что «не знают, когда H&M снова откроется и устроит распродажу».

H&amp;M. Вывеска.
H&M. Вывеска.
СС0

На горячей линии бренда добавили: «По Барнаулу мы еще решаем».

Так, точных дат в торговых центрах пока не называют.

2
А где H&M уже открыли?

H&M возобновили работу в Москве — в ТЦ «Метрополис» и «Авиапарк». Это вызвало ажиотаж, и поклонники бренда выстроились в очереди за одеждой. Но, пишет Telegram-канал Mash, они удивились ценам: «Все подорожало».

По имеющейся информации, 3 августа также открывается магазин в торговом центре «Галерея», в Санкт-Петербурге.

3
Когда и почему H&M временно закрыли в России?

На фоне спецоперации H&M временно закрыл торговые в марте. Такое решение ритейлер принял из-за спецоперации.

При этом в компании отметили, что ведут диалог с заинтересованными сторонами и держат ситуацию под контролем.

4
Окончательный уход H&M

В H&M 18 июля заявили, что полностью уходят из РФ. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего мы объявляем о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — уточнили в сети.

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — прокомментировала гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

5
Какими еще брендами владеет H&M?

Кроме одноименного бренда, в группу H&M входят COS, Weekday, Monki & Other Stories и Arket.

H&amp;M. Вывеска.
H&M. Вывеска.
СС0
6
H&M сделает скидки перед уходом?

Нет, скидок не будет. Более того, цены на вещи могут повыситься.

«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — рассказали в пресс-службе компании.

7
На сколько хватит товара у H&M?

РБК отмечает, что запасов H&M хватит на 50 недель работы.

8
Какую «шалость» готовит H&M?

Как стало известно на прошлой неделе, шведская марка ищет нового владельца для российских активов. Об этом сообщили в Минпромторге.

Покупателем может стать компания из дружественных стран.

Одежда
Одежда
СС0

Ритейлер предлагает права аренды примерно на 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также товар общей стоимостью 210 млн долларов.

9
H&M можно купить онлайн?

Да. Марктетплейс Wildberries запустил продажи худи, сарафанов, спортивных костюмов, платьев и детской одежды от H&M.

Кстати, из российских регионов исчезают смартфоны Samsung. Но в некоторых городах их пока достаточно. Подробнее — в материале «Мистическая пропажа».

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