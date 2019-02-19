Эксперт: скоростные «Ласточки» между Барнаулом и Новосибирском запустят в 2019 году

Скоростные электропоезда «Ласточка» из Барнаула в Новосибирск запустят до конца 2019 года. Об этом после беседы с министром транспорта Алтайского края заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка".

Илья Зотов,

председатель Общероссийского объединения пассажиров:

Я уверен, что примерно до конца года данные поезда начнут ходить. Время в пути составит около 2,5 часов. Никаких ограничений, в том числе законодательных, нет. Если раньше были проблемы технического характера, то теперь таких сложностей нет.

Тестовая поездка «Ласточки» по маршруту Барнаул-Новосибирск прошла в 2014 году. С тех пор руководство РЖД называло разные сроки запуска регулярного сообщения, но они постоянно сдвигались. С 2017 года топ-менеджмент РЖД перестал анонсировать точные даты запуска проекта, но утверждал, что не отказывается от него.

С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд «Ласточка». Анна Зайкова

Предполагалось, что «Ласточку» запустят при участии бюджетов Алтайского края и Новосибирской области. Однако пока о финансировании стороны так и не договорились. На это замечание Илья Зотов ответил следующим образом.

Илья Зотов,

председатель Общероссийского объединения пассажиров:

Когда я приехал в Калининград в сентябре 2017 года, «Ласточками» там и не пахло. Замруководителя балтийского представительства РЖД утверждал, что это невозможно. Но через полгода она появилась.

Федеральный эксперт отметил, что он входит в совет потребителей РЖД, на котором в том числе определяют приоритеты развития и инвестпроекты компании, и у него «есть возможность влиять на то, где появятся „Ласточки“».

Обновлено: В краевом минтрансе опровергли информацию о запуске «Ласточки» в 2019 году. В ведомстве уточнили, что планы по проекту остаются в силе, однако точные даты пока неизвестны.

Чем хороши «Ласточки»

Электропоезд Desiro RUS («Ласточка») разработала компания «Сименс». Такие поезда возили пассажиров во время зимних Олимпийских игр в Сочи. После соревнований часть из них остались на Северо-Кавказской железной дороге, как символ Олимпиады, остальные направили курсировать в наиболее нагруженные железнодорожные узлы в европейской части России. В Сибири таких поездов пока нет.

С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд «Ласточка». Анна Зайкова

Поезд состоит из пяти вагонов — три обычных и два бизнес-класса (в них больше места, богаче отделка сидений и есть просторная туалетная комната). Общее количество пассажирских мест — 321. максимальная скорость «Ласточки» — 160 км/ч. Движется он почти бесшумно, во всех вагонах — климатические установки и мягкие кресла.

Кто такой Илья Зотов

Илья Зотов родился 25 апреля 1991 года во Владимирской области. Сейчас — председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и член рабочей группы по вопросам авиации при Минтрансе России.