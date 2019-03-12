Что эксперты увидели в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края

Опубликованный ранее рейтинг 100 крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов — это возможность по-новому взглянуть на Алтайский край как регион с переходной экономикой. Открытием для респондентов altapress.ru была высокая доля гос­предприятий и госучреждений и относительно малая — рыночных компаний. Они порассуждали о том, что это может означать и что из этого следует.

Краткое содержание

Приближаемся к рынку

«Структура первой сотни плательщиков налогов и взносов говорит о том, что экономика региона пока малорыночная, хотя за 30 лет она к рыночной заметно приблизилась», — полагает Валерий Мищенко, доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ.

«В развитых странах на первом месте стоит не производство товаров, а оказание услуг», — напоминает экономист. Среди признаков рыночности в топ-100 он отметил наличие торговли («Розница К-1» и «Мария-Ра» занимают 1-е и 6-е места), банков (Сбербанк и «Альфа-Банк» вошли в первую десятку) и предприятий связи (65-е место у «МТС» и 75-е у «Рос­телекома»).

В этом смысле вхождение в топ-100 трех алтайских вузов (АлтГУ на 47-м месте, АлтГТУ на 49-м и АГМУ на 67-м) и 10 государственных медучреждений — плюс: здесь есть потенциал развития, полагает Мищенко. В частности, медицинский университет ежегодно увеличивает набор иностранных студентов. По данным за 2017 год они приносили вузу уже более 12% доходов.

Однако в рейтинге нет ни IT-бизнеса, ни отрасли развлечений, присущих развитой экономике. Это, по мнению экономиста, не означает, что в регионе их нет, — скорее этот бизнес маленький, раз­дробленный и, возможно, отчасти находится в тени.

Студенты. Алтайский государственный университет.

«Структура экономики улучшается, но процесс идет медленно, и налоговая система страны не способствует развитию таких несырьевых регионов, как Алтайский край», — констатирует экономист.

Из кармана в карман

О нерыночности говорит и большое количество в топ-100 госучреждений вроде отделения фонда соцстраха, расчетного центра Минобороны, прокуратуры и т. п., предполагают респонденты altapress.ru.

«Полагаю, значительная часть их отчислений — с фонда оплаты труда. Это означает, что с каждого перечисленного на функционирование учреждения рубля 43 копейки возвращается снова в бюджет, бюджетные средства перекладываются из одного кармана в другой. Для экономики региона это, можно сказать, ничего», — полагает Павел Тулин из «Комитета гражданских инициатив».

И это явно не точки роста, добавляет Тулин.

Бизнес. СС0.

Из рейтинга следует: управление судебного департамента (31-е место) платит в бюджет и внебюджетные фонды больше, чем, скажем, завод «Барнаултрансмаш» (44-е) или «Бийск­энерго» (36-е), в состав которой входит самая крупная в регионе ТЭЦ. А ГУ МВД (59-е) или Росгвардия (66-е) — больше «Меланжиста Алтая» (74-е).

Силовое государство

При этом семь госучреждений из топ-100 — силовые структуры, отмечают респонденты altapress.ru. Андрей Макулов, член совета директоров «ФорБанка», предложил посмотреть на топ-100 «вслепую», не учитывая, что это наша страна. «Может показаться, что это рейтинг налогоплательщиков силового государства со слабо развитой экономикой», — полагает он.

Есть два объяснения попаданию в топ-100 госучреждений: либо экономика региона развита слабо (и в силу этого объем отчислений в бюджет невелик), либо велик теневой сектор, рассуждает один из опрошенных.

Бизнес. СС0.

Но и то, и другое объяснения не внушают оптимизма: если в тени большая часть экономики, чем тогда занимается раздутый госаппарат и насколько эффективна его работа? «А может быть, высокая доля тени — это как раз следствие раздутого госаппарата?» — предположил один из опрошенных.

Мало крупных

С тем, что объем ненаблюдаемой экономики в регионе (как и в России в целом) велик, соглашается и Валерий Мищенко. Исследования пятилетней давности относили Алтайский край в группу регионов со средним уровнем неформального сектора. «По этому показателю мы, конечно, сильно не дотягиваем до Латинской Америки, но, видимо, близки к Украине», — говорит он.

Экономист, впрочем, предлагает на рейтинг посмотреть с другой точки зрения. Не госучреждений в топ-100 много, а мало крупных, рыночно ориентированных предприятий-налогоплательщиков.

Производство. Промышленность. Анна Зайкова

В советское время промышленность региона была в значительной мере ориентирована на развитие оборонных отраслей. Предприятия оборонно-промышленного комплекса вошли в топ-100. Но занимают они в нем далеко не первые места: «Бийский олеумный завод» 17-е, «Сибприбормаш» 23-е.

Да, сегодня в развитие «оборонки» государство вкладывает существенные средства. Но значительные объемы ресурсов перераспределяются предприятиям Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, говорит экономист.

Модернизированные , но маленькие

Валерий Мищенко приводит два характерных примера. Предприятия перерабатывающей промышленности в 1990-х годах добились многого в производстве муки и макаронных изделий. Не случайно в топ-100 вошли «Алейскзернопродукт» (45-е место) и «Мельник» (64-е).

Однако компания «Макфа» из Челябинской области (сегодня она зарегистрирована в Москве) занимает 20−22% внутреннего рынка макарон, тогда как все алтайские производители этой продукции в сумме — 16−18%.

Производство на «Бочкаревском пивоваренном заводе» Из архива редакции

Алтайские пивзаводы достигли за последние годы впечатляющих результатов: сегодня и «Барнаульский пивзавод» (3-е место), и «Бочкаревский» (4-е) — это современные предприятия с высоким уровнем культуры и высокой производительностью труда. В целом Алтай производит 3,5% пива в России — такие данные приводил гендиректор зарегистрированной в Москве компании «Бочкари77» Владислав Смагин в одной из научных публикаций.

Но ориентированы наши пивзаводы в основном на внутренний рынок, хотя продукция востребована на мировом. «Председатель совета директоров „Барнаульского пивзавода“ Андрей Солодилов как-то рассказывал: на предприятие приезжали китайцы, которые заявили, что готовы купить весь объем», — поясняет Мищенко.

Иначе говоря, за 30 лет перехода к рыночной экономике мы не вырастили крупные предприятия, способные завоевывать рынки и консолидировать крупные объемы средств для инвестирования в расширение производства, говорит экономист.

Медицинский туризм

Почти нет крупных компаний и в туристско-рекреационной отрасли: в топ-100 плательщиков налогов и взносов вошли лишь две из них — «Курорт Белокуриха» (51-е место) и «Санаторий „Россия“» (73-е). И обе расположены в Белокурихе. «Поправлю: Белокуриха — это не туризм, это лечение», — говорит Павел Тулин.

Белокуриха. Евгения Родочинская

Однако, по сведениям Валерия Мищенко, роста здесь не происходит: курорт посещают 200 тыс. человек в год — ровно столько же, сколько до начала рыночных преобразований.

Но в этом, вероятно, и потенциал развития. «В ближайшее время медицина станет одним из локомотивов экономики, одной из самых доходных отраслей. Потому что люди поняли, что на государство нельзя рассчитывать, а бесплатно этого уже не будет никогда», — уверен Павел Тулин.

Валерий Мищенко полагает: медицинские услуги будут востребованы у жителей стран Средней Азии и приграничных регионов России, включая Монголию, Китай и Казахстан. «Я вижу будущее у медицинского туризма Алтая. И было бы правильно, если бы государство вкладывалось именно в развитие этого направления, а не традиционного туризма», — говорит экономист.

К слову, о развитии этого направления заявил и губернатор края на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. «Постараемся фактически с нуля доходов от экспорта медицинских услуг выйти к 2024 году на уровень $2 млн», — обозначил задачи Виктор Томенко.

Строители разукрупняются

Между тем в топ-100 вошла лишь одна строительная компания — «Жилищная инициатива» (42-е место). «В крае ощущается недостаточность крупных строительных организаций, которых в отрасли остались единицы, „Жилищная инициатива“ одна из них», — пояснили в минстрое края.

Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал. Анна Зайкова

По данным министерства, в 99% строительных организаций края трудится не более 100 человек. В целом же в этой отрасли действует более 3,7 тыс. организаций, в которых трудятся 16,6 тыс. человек — то есть в среднем по четыре-пять человек на каждую. Для сравнения: в 2010 году средняя численность персонала составляла восемь человек.

«Продолжающееся разукрупнение строительной отрасли — результат действия установленных на макроуровне экономических условий хозяйствования. Увеличиваются также территориальные диспропорции размещения строительных мощностей и снижается концентрация бизнеса», — объясняют в минстрое.

При этом серые схемы деятельности наиболее распространены именно в малом бизнесе. Строительная отрасль тут, увы, не исключение, отмечают в министерстве строи­тельства и ЖКХ Алтайского края.

Бизнес. СС0.

Потенциал в выходе из тени

Так или иначе, в минстрое уверены: потенциал увеличения налоговых поступлений в строи­тельной отрасли есть. В среднесрочной перспективе — за счет стимулирования укрупнения организаций: здесь сработают меры по снижению налоговой нагрузки и применение специальных налоговых режимов.

В краткосрочной же перспективе нужно выводить малый строительный бизнес из тени, в том числе путем привлечения его к реализации краевых госпрограмм, полагают в минстрое.