Эксперты признали провальным главный российский экономический проект

Особые экономические зоны (ОЭЗ) не стали драйверами роста российской экономики — 80% произведенной на этих территориях продукции остается на внутреннем рынке, не поступая на экспорт, отмечается в бюллетене Счетной палаты.

Более того, аналогичную продукцию выпускают и другие предприятия страны.

Проверяющие отметили, что в ОЭЗ производят стройматериалы, шины и лекарства, тогда как изначально предполагалась, что на этих площадках будут созданы высокотехнологичные отрасли экономики и будет разрабатываться новейшая продукция, пишут «Известия».

Аудиторы пришли к выводу, что компании пользуются режимами ОЭЗ не для развития отраслей, в которых работают, а для минимизации собственных налогов.

Особые экономические зоны — территории с особым юридическим статусом, которым государство предоставляет льготы для привлечения инвесторов.

В России ОЭЗ начали создаваться в 2005 году с целью развития в том числе экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры.

На данный момент в стране действует 25 особых экономических зон.

В Алтайском крае — ОЭЗ «Бирюзовая Катунь. Ранее сообщалось, что УФНС по Алтайскому краю обратилось в краевой арбитраж с заявлением о признании банкротом ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», сказано в карточке дела на сайте суда.

Сумма долга в материалах не указывается. Иными лицами по делу выступает управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю и НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

В октябре 2018 года Счетная палата РФ признала «Бирюзовую Катунь» неэффективной — на 4,2 млрд рублей из федерального бюджета ОЭЗ привлекла лишь 900 млн рублей частных инвестиций.