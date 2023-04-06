Эксперты рассказали, как работать с зарубежными поставщиками

В прошлом году отечественные компании, которые занимаются импортом и экспортом, столкнулись с девалютизацией, отключением банков от SWIFT и недоверием со стороны иностранных партнёров. Компании проявили изобретательность и перенаправили свою логистику, но часть проблем всё равно осталась. Эксперты сервиса « Финансист » предложили способы, которые помогут наладить коммуникацию с зарубежными поставщиками.

В первую очередь стоит обратить внимание на валюту. «Валюта, в которой вы будете работать, должна устраивать обоих участников сделки, и договариваться о ней нужно сразу. Когда вам предложили редкую валюту, подумайте, как вы будете менять её на рубли. Проверьте, как вы можете это сделать, с помощью банка, в котором проходит обмен», — советуют аналитики.

Следующая возможная проблема — отказ от работы с вашим банком. «В этой ситуации есть два пути действия: заменить банк внутри России или открыть зарубежный счёт. С последним могут быть сложности, так как не все иностранные банки готовы открывать счета гражданам РФ. Но всё же такой вариант до сих пор существует», — уточнили эксперты.

В «Финансисте» рекомендуют закладывать больше времени на сделку. «Сейчас переводы средств в другие страны поступают позже, чем раньше. Это связано с участившимися проверками местных банков. Чтобы товар не простаивал в пунктах прибытия, а вы не несли дополнительные убытки, заранее договоритесь с поставщиками об условиях доставки товара».

«Обязательно используйте страховку, чтобы обезопасить свою сделку. С её помощью вы можете отсрочить оплату товара и получить преимущество перед конкурентами. В России страховкой занимается ЭСКАР — Экспертное Страховое Агентство России, а в Китае — компания Sinosure*", — рекомендуют специалисты.

Если поставщик за рубежом боится вторичных санкций, он может отказаться работать напрямую с вашей фирмой или банком. Эксперты говорят, что в таких случаях помогут финансовые посредники. Как правило, за свои услуги они берут комиссию от 5%. «Убедитесь, что это не мошенники», — подчеркивают эксперты.

Последняя рекомендация от экспертов сервиса «Финансист» — проверять ваших потенциальных партнёров. «Потребуйте правоустанавливающие документы, а также финансовую и бухгалтерскую отчётности, внимательно ознакомьтесь с текущим договором и отзывами предыдущих клиентов и задавайте партнеру любые, даже самые глупые вопросы. Не стоит надеяться на авось — на международном рынке это не работает».

*China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) — китайская корпорация экспортно-кредитного страхования

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