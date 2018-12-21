Эксперты выяснили, почему в России впервые за 10 лет сокращается население

По итогам 2018 года впервые за десять лет численность населения России сократится на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата. Компенсировать это не смогут и приезжающие в страну мигранты. Как оказалось, их тоже стало значительно меньше.

Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Естественная убыль населения за десять месяцев составила 180,5 тыс человек, а миграционный прирост — 101,8 тыс, то есть приток мигрантов компенсировал убыль только на 56,4%.

По итогам года тренд не изменится, прогнозируют эксперты.

Таким образом, население России сократится впервые за десять лет (по состоянию на 1 ноября общая численность населения составила 146,8 млн человек). В последний раз такая ситуация была зафиксирована в 2008 году.

Мигранты. www.flickr.com/photos/noborder

Миграционный прирост в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 43%, или на 76,6 тыс. человек. Сильнее всего сократился приток мигрантов из Украины (уменьшение на 74%), Узбекистана (на 70%) и Киргизии (на 40%), сообщает подробности РБК.

Источники портала полагают, жители Украины и Молдавии сейчас предпочитают уезжать на заработки в страны Европы. «Конкурентные возможности России по сравнению со странами Евросоюза слабы, эффект этнокультурной близости и сходства менталитета с годами стирается», — отметил ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян.