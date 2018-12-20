В среднем на жителя Алтайского края в 2018 году пришлось по 4,5 тысячи рублей налогов на имущество

В среднем каждый работающий житель Алтайского края в этом году заплатил 4,5 тысячи рублей имущественных налогов. Всего в бюджет их поступило 3,1 млрд рублей. Таковы предварительные итоги уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов алтайских граждан в 2018 году, сообщили altapress.ru в краевом управлении ФНС.

Всего в этом году жителям региона начислили более 3,5 млрд рублей имущественных налогов. Из них более половины — 1,8 млрд рублей — приходится на транспортный налог, еще 1 млрд — налог на имущество, 794 млн — земельный налог.

В среднем на одного плательщика пришлось 965 рублей земельного налога, 1220 рублей — налога на имущество, 3600 рублей — транспортного налога. Средняя сумма имущественных налогов на работающего жителя края составила 4567 рублей.

По данным на 14 декабря, эти налоги оплатили 85% собственников. В прошлом году на эту дату было 82%.

Срок уплаты истек 3 декабря. С 4 декабря тем, кто не заплатил, начала начисляться пеня. В ближайшее время налоговые органы края направят должникам требования о погашении задолженности. Если человек их не исполнит, то начнется процедура принудительного взыскания. Когда задолженность превысит 10 тысяч рублей, должнику ограничат выезд за границу. Если сумма менее 25 тысяч, налоговая направит приказ о взыскании суммы работодателю должника или в банк для списания долга с расчетного счета.