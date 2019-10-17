Эксперты: введение нового «налога от Чубайса» приведет к росту тарифов ЖКХ

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что вступление в силу законопроекта об углеродном налоге вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию.

Поправки разработаны Министерством экономического развития, а с идеей введения углеродного налога ранее выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Петербургского международного экономического форума. Таким образом он предложил стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

В первую очередь, углеродный налог затронет топливно-энергетический комплекс, отметили в РСПП. Так как тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, после введения нового налога тарифы для населения возрастут. По прогнозу Минэнерго, каждый рубль углеродного сбора увеличит коммунальный тариф на 1,2 рубля, пишут «Инвестия».

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло отметил — поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, а также вызовет подорожание продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции, пишет bfm.ru.

Совет Федерации, где не поддержали разработанную МЭР версию законопроекта, усомнились в эффективности предложенных мер. Сенаторы направили вице-премьеру Константину Чуйченко свои предложения по доработке документа.

Во всем виноват Чубайс

Ранее Чубайс в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия» рассказал, почему его ненавидят в России. Чубайс признал, что у него «высокий отрицательный рейтинг». По его мнению, фраза появилась в тяжелые 90-е годы потому, что «человеку нужно, чтобы кто-то был виноват».

Известная фраза «во всем виноват Чубайс» впервые прозвучала в передаче «Куклы» на телеканале НТВ в 90-е годы.