Эксперты: зарплата женщин в России до 69% меньше, чем у мужчин

На сколько отличается зарплата женщин и мужчин в России, подсчитали ученые НИУ ВШЭ, пишет РБК .

По данным исследователей, мужчины зарабатывают больше, чем женщины, в среднем на 37,3%. При этом разрыв между мужчинами и женщинами, работающими по найму, варьируется от 5 до 69%.

Что влияет на разницу в оплате труда

Разные структуры заработных плат. Женщины высокой квалификации получают более высокую надбавку к зарплате , чем мужчины , у которых имеются те же навыки. Разница в оплате труда уменьшается. Однако , если женщина и мужчина низкоквалифицированы , ситуация меняется. Она получит меньшую «отдачу» для заработка , чем он.

Женщины высокой квалификации получают более высокую надбавку к зарплате чем мужчины у которых имеются те же навыки. Разница в оплате труда уменьшается. Однако если женщина и мужчина низкоквалифицированы ситуация меняется. Она получит меньшую «отдачу» для заработка чем он. Семейное положение. В НИУ ВШЭ отметили , что женщины за материнство получают «штраф», а мужчины «зарплатную премию».

Личностные качества. По сравнению с мужчинами женщины склонны меньше ценить деньги , конкурировать и рисковать , говорится в исследовании. А женская самооценка , считают ученые , более низкая.

По сравнению с мужчинами женщины склонны меньше ценить деньги конкурировать и рисковать говорится в исследовании. А женская самооценка считают ученые более низкая. Размер предприятия. В крупных компаниях женщины обычно получают больше мужчин. Но , когда дело касается руководящих должностей , скорее всего на них окажутся мужчины. Это и приводит к разрыву в размерах заработных плат.

В крупных компаниях женщины обычно получают больше мужчин. Но когда дело касается руководящих должностей скорее всего на них окажутся мужчины. Это и приводит к разрыву в размерах заработных плат. Отрасль и профессия. До сих пор существует разница между «женскими» и «мужскими» профессиями. За первую обычно платят меньше. Однако из-за возросшего интереса к сферам обслуживания и IT-специальностям гендерная сегрегация постепенно сходит на «нет».

Работа. Компьютер. СС0

Причины неравенства

По мнению экспертов, это связано с патриархальным укладом жизни. В России неравенство прослеживается даже в уровне занятости.

Елена Хейфец,

ведущий эксперт направления «экономика и социальное развитие» ЦСР: