28 июня
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Экономика

Эксперты: зарплата женщин в России до 69% меньше, чем у мужчин

На сколько отличается зарплата женщин и мужчин в России, подсчитали ученые НИУ ВШЭ, пишет РБК.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

По данным исследователей, мужчины зарабатывают больше, чем женщины, в среднем на 37,3%. При этом разрыв между мужчинами и женщинами, работающими по найму, варьируется от 5 до 69%.

Что влияет на разницу в оплате труда

  • Разные структуры заработных плат. Женщины высокой квалификации получают более высокую надбавку к зарплате, чем мужчины, у которых имеются те же навыки. Разница в оплате труда уменьшается. Однако, если женщина и мужчина низкоквалифицированы, ситуация меняется. Она получит меньшую «отдачу» для заработка, чем он.
  • Семейное положение. В НИУ ВШЭ отметили, что женщины за материнство получают «штраф», а мужчины «зарплатную премию».
Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
unsplash.com/
  • Личностные качества. По сравнению с мужчинами женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать, говорится в исследовании. А женская самооценка, считают ученые, более низкая.
  • Размер предприятия. В крупных компаниях женщины обычно получают больше мужчин. Но, когда дело касается руководящих должностей, скорее всего на них окажутся мужчины. Это и приводит к разрыву в размерах заработных плат.
  • Отрасль и профессия. До сих пор существует разница между «женскими» и «мужскими» профессиями. За первую обычно платят меньше. Однако из-за возросшего интереса к сферам обслуживания и IT-специальностям гендерная сегрегация постепенно сходит на «нет».
Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

Причины неравенства

По мнению экспертов, это связано с патриархальным укладом жизни. В России неравенство прослеживается даже в уровне занятости.

Елена Хейфец,
ведущий эксперт направления «экономика и социальное развитие» ЦСР:

В нашей стране доля женщин от общей численности населения достигает 54%, мужчин — 46%, при этом уровень занятости среди трудоспособных женщин составляет немного более половины, а среди мужчин — примерно 70%.

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