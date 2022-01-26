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Экономика

Эксперты ждут подорожания пиломатериалов

Участники рынка ждут весеннего повышения цен на пиломатериалы на 10−15%.

Ремонт. Стройка.
Ремонт. Стройка.
СС0.

К маю традиционно повысится спрос, вырастет и цена, предположила сопредседатель Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.

Она констатировала, что сейчас цены на пиломатериалы в России стабилизировались, сообщает ТАСС. Процесс, по ее словам, начался с сентября 2021 года. Сейчас стоимость наиболее популярных марок пиломатериалов достигает 26−28 тыс. рублей за кубический метр.

Эксперт добавила, что по сравнению с началом 2021 года цены выросли почти в два раза. Предполагаемый рост весной она назвала минимальным.

Юрлова отметила, что на рост цен может повлиять ситуация на зарубежных рынках, так как большой объем пиломатериалов идет на экспорт, пишет bfm.ru. Если за рубежом они подорожают, то в России это тоже произойдет.

Ранее россиян предупредили о росте цен на услуги ремонта.

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