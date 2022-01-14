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Экономика

Ритейлерам «рекомендовали» не давать прогнозы по росту цен

Федеральная антимонопольная служба фактически запретила публичные высказывания о грядущем росте цен, пишет «Газета.Ru».

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com

Участники рынка продовольствия в новом году категорически отказываются давать ценовые прогнозы, ссылаясь на запрет со стороны Федеральной антимонопольной службы.

В ФАС подтвердили, что держат на контроле публичные заявления представителей бизнеса о ценах, и пояснили свою позицию. Речи о запрете не идет. Но получить предписание от ФАС с предостережением от необдуманных заявлений вполне возможно.

«Публичное заявление должностного лица о планируемом поведении на товарном рынке, если оно может привести к нарушению антимонопольного законодательства, является основанием для направления антимонопольным органом в адрес такого лица предостережения», — сообщили в ФАС.

В ведомстве добавили, что ФАС действительно ранее выдавала предостережения должностным лицам «в связи с публичными заявлениями о планируемом повышении цен».

Алтайский след

Предписания не давать публичные прогнозы о ценах, а точнее, о росте цен, ФАС практиковала и до 2020 года.

Стартовала такая практика еще в декабре 2018 года. Тогда ФАС предупредила директора «Агрофирма Нива» Павла Черногузова о недопустимости прогнозов в СМИ об изменении стоимости гречки. Алтайский бизнесмен утверждал, что гречневая крупа подорожает весной 2019 года до 30 руб. за кг.

Такие прогнозы, как заявила ФАС на своем официальном сайте, «способствуют ажиотажному спросу на продукцию» и «необоснованному росту цен».

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