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Экономика

В России ожидается рост цен на алкоголь

Крепкий алкоголь в России, как ожидается, вырастет в цене — удорожания этой продукции прогнозируют сами производители, пишет газета «Известия».

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

В качестве основных причин повышения стоимости указываются: уровень инфляции, подорожание топлива и комплектующих, а также неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира.

Согласно мнению гендиректора Кизлярского коньячного завода Евгения Дружинина, цены на готовую крепкую алкогольную продукцию в среднем могут вырасти на 15−20%.

А вот в Ассоциации производителей пива, напротив, предполагают незначительное подорожание, которое связано с ростом стоимости солода.

Отметим, что с 1 января акциз на крепкий алкоголь подняли на 4% — до 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре.

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