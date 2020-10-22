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Экономика

Экспорт агропродукции Алтайского края перевалил за 180 млн доллларов

Экспорт продукции АПК из Алтайского края продолжает расти, заявили в Алтайпищепроме. С января по август он составил 182,8 млн долларов.

Поля рапса и пшеницы.
Поля рапса и пшеницы.
СС0

Этот показатель на 13,7% больше по отношению к аналогичному периоду 2019 года, подчеркнули в ведомстве, а целевой показатель по проекту «Экспорт продукции АПК» составил 71,3%.

В августе экспортные отгрузки увеличились почти на 30% по отношению к августу прошлого года.

В частности, сразу на 27,4% увеличился экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, на 18,8% - масложировой. На 24,6% выросли поставки рыбы, на 20,1% - прочей продукции АПК, на 1,3% - мясной и молочной продукции.

«Драйвером экспорта стали подсолнечное и рапсовое масла, поставки которых в стоимостном выражении составили по 13 миллионов долларов», — отметили в управлении.

Вдвое увеличились поставки соевых бобов, семян рапса — в 1,3 раза, зернобобовых культур — в 1,4 раза, семян льна — в 1,1 раза.

Ранее вице-губернатор Алтайского края Александр Климин рассказал altapress.ru о бюджетной поддержке, «любимчиках» и новых проектах краевой промышленности.

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