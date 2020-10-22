«Все предусмотреть невозможно»: Александр Климин о бюджетной поддержке, «любимчиках» и новых проектах

В начале 2000-х алтайский бизнес считал победой выделение в краевом бюджете скромной суммы на субсидирование процентной ставки по кредитам. Субсидии тогда получали немногие промышленники, и оформить их было непросто. С тех пор и количество программ поддержки бизнеса, и объем выделяемых из бюджета средств возросли многократно. Насколько эффективно расходуются деньги при поддержке промышленности? Об этом мы поговорили с вице-губернатором края Александром Климиным.

К чему стремимся

— Александр Анатольевич , наверное , невозможно понять , эффективно ли расходуются средства господдержки , если не знать , чего мы хотим добиться. Какие результаты в промышленности рассчитывает получить правительство края?

— Мы руководствуемся стратегическими задачами, которые определил губернатор. Это рост зарплат и объема производства, открытие новых производств и формирование предпосылок для создания на территории края новых отраслей.

Конкретные цели обозначены в программе социально-экономического развития края, которую, если помните, мы обсуждали около полутора лет назад.

К 2025 году объем производства в промышленности надо увеличить на 12% (по отношению к 2018 году), экспорт машиностроительной продукции — на 20%. За пять лет объем инвестиций в основной капитал должен составить не менее 85 млрд рублей, средняя зарплата — не менее 40 тыс. рублей. К этому мы и стремимся.

Промышленность. Спецвыпуск газеты «Свободный курс». Altapress.ru

— На каком этапе сейчас находится алтайская промышленность?

— Рост производства в первом полугодии 2020 года составил к 2018 году лишь 1,8%, этого недостаточно. Мы объясняем это тем, что на фоне кризисных явлений произошло замедление темпов роста.

Эти же причины негативно повлияли и на экспорт машиностроительной продукции. В первом полугодии он составил 90,8% к аналогичному периоду прошлого года, или 63 млн долларов. Тогда как в прошлом году мы, наоборот, на 23,7% превысили плановый показатель.

Что касается инвестиций в промышленность края, то они составили, считая со второй половины 2018 года, 17,5 млрд рублей. Ну, а главный показатель эффективности — уровень зарплаты. По итогам шести месяцев года средняя зарплата в промышленности края — 29 072 рубля. Полагаю, к 2025 году уровень в 40 тыс. рублей будет достигнут.

Компания «Мартика» выпускает товары для дома из пластика. Анна Зайкова

Стратегические отрасли

— Понятно , что денег на всех желающих никогда не хватит. Какие промышленные предприятия должны получать поддержку в первую очередь?

— Приоритет, на наш взгляд, должны иметь стратегические для региона отрасли: машиностроение, производство кокса, резиновых изделий, химическая и легкая промышленность.

Когда-то они формировали более 70% промпроизводства региона. Сегодня с учетом деиндустриализации их вклад — лишь около 40%. Тем не менее они по-прежнему формируют значительную часть рабочих мест и налоговых отчислений, выступают в качестве градообразующей базы.

В то же время поддерживать надо не только тех, кто проявляет инициативу, разрабатывает перспективные проекты, но и тех, кто находится в неустойчивой ситуации, — если мы хотим, чтобы предприятие или даже отрасль не ушли с промышленного горизонта края.

— Приведите пример поддержки такого неустойчивого предприятия.

— Серьезные трудности долгое время испытывал «Сибэнергомаш-БКЗ». Сегодня новая команда управленцев сформировала портфель заказов более чем на 3,5 млрд рублей. Предприятие работает стабильно, но развитию препятствует острая нехватка оборотных средств.

«Сибэнергомаш-БКЗ». Altairegion22.ru

— Какую именно поддержку получил «Сибэнергомаш-БКЗ»?

— Чтобы предприятие могло привлечь льготный кредит на пополнение оборотных средств, в Минпромторг РФ направлено ходатайство о включении «Сибэнергомаш-БКЗ» в Перечень системообразующих организаций российской экономики.

В 2019 году правительство края включило его в состав участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» — это позволило значительно повысить производительность труда.

Со стороны налоговой службы предприятию дважды предоставлялась отсрочка по уплате налогов на общую сумму 31 млн рублей.

Кроме того, в период действия ограничений на перемещение через границы предприятию помогли в оформлении пропуска специалистов в Республику Казахстан для проведения пусконаладочных работ. Это позволит заводу выполнить все обязательства вовремя и получить окончательный расчет по контракту.

Объекты компании «Сибирь-Полиметаллы» в Алтайском крае. spm.test.ugmk.com

Получатели поддержки

— Какие из мер региональной господдержки , на ваш взгляд , наиболее эффективны?

— Одной из самых острых проблем представители бизнеса обозначили высокий износ производственных фондов — по машинам и оборудованию он превышает 60%. Поэтому и меры поддержки обновления оборудования весьма востребованы.

Так, постановлением правительства края № 245 предусмотрено субсидирование затрат на покупку нового производственного оборудования и части банковской ставки по кредитам на инвестиционные цели, компенсация лизинговых платежей, налога на имущество.

Документ также предусматривает компенсацию затрат на подключение к инженерным сетям. Постановление подписано в конце мая 2020 года, на сегодня поступило уже 13 заявок на общую сумму гос­поддержки 141,6 млн рублей.

Александр Климин в Рубцовске. Altairegion22.ru

— Кто и на какие цели просит поддержку по этой программе?

— Крупнейший проект представила компания «Сибирь-Полиметаллы». Его общая стоимость 37,8 млрд рублей, будет создано 610 рабочих мест.

Объединение «Межрегионэнергосервис» намерено вложить в развитие производства котельного оборудования 250 млн рублей, создав 19 новых рабочих мест. Около 300 млн рублей «весит» проект «Алтайского трансформаторного завода», здесь появится 17 рабочих мест.

Кроме того, на эти цели работает и Фонд развития Алтайского края. В нем предприятия могут получить заем на оплату до 90% стоимости станков и производственных линий под 5% годовых. Это не новый механизм. Но около полутора лет назад он получил новое дыхание, и сейчас потребность в займах больше, чем свободных средств в фонде.

Новая итальянская гофролиния на «Алттрансе». altapress.ru

— Объясните подробнее , что вы изменили?

— Изначально в постановление № 245 заложили завышенные требования к инвесторам. В частности, средняя зарплата на предприятии должна была быть не ниже средней по отрасли в СФО. Но сравнивать Алтай с такими промышленно развитыми регионами, как, скажем, Кемеровская область или Красноярский край, не очень правильно.

Из-за этого и ряда других ограничений заявок на получение поддержки было мало. Мы пересмотрели эти требования и облегчили условия для наших предприятий.

— Назовите какого-нибудь получателя займов фонда , добившегося результатов.

— Например, Барнаульский завод кузнечно-прессового оборудования. Получив заем, он приобрел линию изготовления колесных дисков для сельхозтехники. И уже заключил соглашение о поставке алтайских дисков на конвейер Петербургского тракторного завода — крупнейшего производителя этого вида сельхозтехники в России.

Другой известный получатель — УК «Алтайский завод прецизионных изделий», первый в России производитель систем топливоподачи нового поколения типа Common Rail для двигателей стандарта «Евро-5» и выше. Он уже поставляет их на КамАЗ и в будущем намерен занять 50% рынка. Сегодня 98% — у продукции компании Bosсh.

Алтайский завод прецизионных изделий , 2019 год. СС0.

Минимизировать риски

— Тут возникает вопрос о рисках. В свое время власти края помогли нескольким предприятиям. Но проекты оказались не­удачными — например , лет семь назад к площадкам будущего свинокомплекса «Алтайский бекон» за бюджетные деньги подвели дорогу и газ , а комплекс так и не построили. Как такие риски свести к минимуму?

— Все предусмотреть, к сожалению, невозможно. Коронавирус ведь тоже никто не ожидал — а теперь мы понимаем, что, вероятно, долгое время нам придется жить в условиях эпидемии.

Чтобы такие риски минимизировать, мы постарались усилить финансово-экономическую экспертизу всех предлагаемых на рассмотрение проектов.

Бизнес-планы предприятий, подавших заявку, скажем, в Фонд развития Алтайского края, очень тщательно изучают в банке, который является оператором средств фонда. Деньги это государственные, но это займы, а не субсидии, и банк должен обеспечить их возвратность.

— Через какой банк происходит выделение средств фонда развития?

— Через «Сибсоцбанк». Это краевой банк, и абсолютно правильно, что краевая поддержка идет по линии данного кредитного учреждения. Кроме банка в эту работу вовлечены все министерства.

Александр Климин ( в центре). Анна Зайкова.

В наблюдательный совет Фонда развития Алтайского края входят главы всех министерств, чьи предприятия защищают проекты, а помимо них минэкономики и минфин. Средства выделяются на конкурсной основе, выбираются проекты, которые дают наибольший эффект.

— Не получится ли так , что министры будут лоббировать своих «любимчиков»?

— Думаю, лоббировать проекты добропорядочных предпринимателей своей отрасли министр должен. Но такого, чтобы глава отраслевого министерства передал заявку на проект и она автоматом была бы одобрена, не бывает.

Обсуждение заявок в наблюдательном совете происходит очень живо, задается много вопросов, взвешиваются все «за» и «против». Иногда рассмотрение, казалось бы, достаточно эффективного проекта может проходить несколько раз. Может быть запрошена дополнительная информация или предъявлены требования увеличить залоговую массу.

Конечно, за 1,5 года работы трудно оценить эффективность этого механизма. Но поддержка оказана уже на приличную сумму, заемные средства возвращаются, и за это время ни одно предприятие не сорвало график погашения.

Предприятие «Межрегионэнергосервис» ( МЭС). Наталья Вдовина

Переформатирование поддержки

— Будут ли вноситься изменения в механизмы государственной поддержки промышленных предприятий?

— До конца 2024 года фонд развития края будет докапитализирован на средства федерального бюджета, выделенные региону в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития. В фонд поступит дополнительно 949,4 млн рублей, из них 100 млн — уже в текущем году.

На эту сумму мы планируем поддержать реализацию не менее 15 инвестпроектов и создать 702 новых рабочих места.

Александр Климин. altairegion22.ru.

Под эти цели разрабатывается специальная программа фонда развития, ключевым условием которой будет создание рабочих мест. Займы по этой программе будут выдавать под 1% годовых, доля средств инициатора проекта — от 15 до 5%. Чем больше рабочих мест — тем меньше софинансирование.

— Получается , на создание одного рабочего места государство готово затратить порядка 700 тыс. рублей. Окупится ли это?

— Во-первых, это не прямые затраты государства, а кредитование, предполагающее возврат средств. Во-вторых, мы не всегда ставим задачу получить только бюджетную эффективность в короткие сроки.

По новой программе займы фонда могут быть направлены на покупку оборудования и спецтехники. Это позволит открывать новые направления, организовать современные производства, что в конечном итоге даст синергетический эффект.

Добавлю: мы не исключаем, что число отраслей, которые могут воспользоваться займами фонда развития, будет увеличено. С инициативой включить добывающие отрасли выступило предприятие, ведущее разработку Мунайского месторождения бурого угля.

Кроме этого, правительство считает целесообразной такую форму поддержки, как строительство автодорог для предприятий за счет краевых и федеральных средств.

Готовим заявку на строительство и реконструкцию дороги для технопарка «Юг Алтая» в Рубцовске — ее нужно привести в нормативное состояние. В планах также трасса к Ларичихе, где работает «Алтай-Форест», а также ряд дорог в Барнауле.