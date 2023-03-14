Экстремально-уникальная ситуация. Как прошла XVI Зимняя зерновая конференция в Белокурихе

Крупнейший за Уралом зерновой форум — XVI Зимняя зерновая конференция — прошел в Белокурихе с 1 по 3 марта. Обсудить горячие темы зернового рынка собралось более 240 участников, которые представляли 160 компаний из 23 регионов России и Казахстана.

Ждут решений

Программа конференции была обширная и включала четыре сессии: «Макроэкономика и государственная поддержка агропродовольственного сектора», «Итоги года. Конъюнктура рынка зерна», «Перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта», «Прогнозы развития конъюнктуры рынка зерна».

Один из организаторов конференции, президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман выступил модератором первой сессии и, открывая форум, отметил: «Ситуация на зерновом рыке экстремально-уникальная: рекордные переходящие остатки, санкции, квота на экспорт и т.д. И в этих условиях сельхозпроизводители ждут решений, поэтому конференция актуальна и очень важна».

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе. Пресс-служба конференции.

5,6 млн тонн

«Индекс сельхозпроизводства в крае по итогам 2022 года составил 104%, — рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, подводя итоги года. — Кто-то считает, что это немного, но, на самом деле, значимо».

Рост обеспечен производством зерновых и масличных культур. Валовой сбор зерна составил 5,6 млн тонн, это наивысший результат за многие годы. Такие объемы достигнуты за счет прироста посевных площадей на 115 тыс. га и роста урожайности.

В сибирском урожае 2022 года доля Алтайского края составила 31%. Профицит зерна в крае — 2,5 млн тонн.

В текущем сезоне вывоз зерна оценивается в 1 млн 200 тыс. тонн, переходящие остатки в крае составят 1 млн 300 тыс. тонн.

Но по доходам год оказался хуже. Цена тонны зерна составляла 10−11 тыс. рублей без НДС, потом намечался рост цен, но все равно на 4−3,5 тысячи рублей отстают от цен 2021 года. А затраты, между тем, выросли на 70 процентов: с 11 до 19 тыс. рублей на гектар.

Зерно. Калькулятор. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Интервенционный фонд

Директор по взаимодействию с органами госвласти «Объединенной зерновой компании» (Москва) Владимир Печеный рассказал об интервенционном фонде как мере господдержки.

Министерство сельского хозяйства поставило задачу провести зерновые интервенцию в 2022—2024 году в объеме 3 млн тонн зерна. Для участия в закупочных интервенциях отобраны более 700 организаций. Проведена процедура отбора хранителей — более 160 организаций.

Из общего объема интервенционных закупок в 3 млн тонн зерна доля Алтайского края составила 288 тыс. 222 тонн. Всего в СФО в интервенционный фонд будет закуплено 1 млн 200 тыс. тонн зерна.

«Практически уже завершена оплата закупленного зерна на сумму 41 млрд рублей. Это хорошее подспорье для сельхзтоваропроизводителей», — считает эксперт.

Поставок в Госфонд в Алтайском крае оплачено на сумму 4 млрд. 195 млн рублей. На хранение в Алтайском крае заложено 269 тыс. 187 тонны зерна.

Зерно. СС0

Импорт и экспорт

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько он рассказал о том, что экспорт муки из России по итогам календарного 2023 года может вырасти почти на 9% и достигнуть около 950 тыс. тонн.

Кроме того, по словам эксперта, существенные изменения претерпел список стран-импортеров российской муки. Так, третьим крупнейшим импортером стала Турция, хотя ранее турецкий бизнес не проявлял интереса к российской муке. Между тем, Турция была и остается крупнейшим экспортером муки в мире. Также российские производители вышли на рынки Ирака и Афганистана.

А вот количество стран, в которые вывозится российская пшеница, наш основной экспортный товар, в последние годы постепенно сокращалось — с пика в 99 стран в сезоне 2019−2020 годов до 75 в текущем сезоне.

Дмитрий Рылько , генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР). Пресс-служба Зерновой конференции.

«Это началось не только из-за неформальных санкций, которые, конечно, сыграли существенную роль, но и на фоне введения у нас экспортных пошлин и квот», — отметил Дмитрий Рылько.

«В России производство зерна в 2022 году составило, по нашим подсчетам, 153 млн 832 тыс. тонн. Пшеницы — 104 млн 444 тыс. тонн, в том числе озимой — 74 млн тонн, — рассказал директор аналитической компании „ПроЗерно“ Владимир Петриченко. — Наличие зерна в сельхозпредприятиях: 45 млн 914 тыс. тонн. До этого рекорд был в 2017 году — тогда в сельхозпредприятиях было 37 млн 868 тыс. тонн зерна при урожае в 135 млн тонн (на 1 октября 2023 года)».

Владимир Петриченко , директор аналитической компании «ПроЗерно». Пресс-служба Зерновой конференции.

«Переварить» урожай

Петриченко отметил, что по поголовью птицы закончились четыре провальных года, в 2022 году среднегодовое поголовье в сельхозпредприятиях достигло 468 млн единиц. Поголовье свиней растет и достигло 25 млн 669 тысяч.

Производство муки в России после длительного спада вышло в плюс. Во многом потребление увеличилось за счет беженцев — 4,8 млн человек.

«Насчет экспорта муки я не соглашусь с оптимистичными взглядами на итоги года, думаю, что будет 750−800 тысяч тонн и все, — сказал Петриченко. — Уже идет спад отгрузок. Лидеры экспорта в сезоне 2021−2022 — Грузия, Афганистан, Ирак. В сезоне 2022−2023 — Грузия, Ирак, Афганистан, Туркменистан».

Чтобы мы закончили год с теми запасами, с которыми начали, экспорт по пшенице должен составить 55 млн тонн, по зерну — 70 млн тонн. «Но этого, конечно, не произойдет, — считает эксперт. — Дай Бог экспортировать 46 млн тонн пшеницы, это возможно».

Россия закончит с переходящими запасами в 27 млн тонн зерна или выше. С учетом 3 млн тонн интервенционного фонда, и на свободном рынке мы имеем 24 млн тонн зерна. «Это можно два месяца жить без нового урожая. А может два-три. Это негатив для всего рынка», — говорит Петриченко.

Владимир Петриченко , директор аналитической компании «ПроЗерно». Пресс-служба Зерновой конференции.

Чтобы минимизировать риски, необходимо модернизировать формулу расчета ставок экспортных пошлин, например, вернуться к версии до 30 июня 2022 года, или поднять базовые цены на еще одну ступень — допустим — 20 тыс. рублей для пшеницы, 18,5 тыс. рублей для кукурузы и ячменя.

Желательно также понизить коэффициент с 0,7 до 0,5 или 0,3. Иначе при сохранении текущего правила расчета ставок пошлин финансовые результаты сельскохозяйственного производства будут становиться все хуже и хуже.

Эксперт объясняет: несмотря на то, что с июля прошлого года пошлины на зерно определяются в рублях, они все равно рассчитываются от мировых цен, которые исчисляются в долларах. Соответственно, чем слабее рубль, тем они выше (при существующей формуле расчета пошлины).

Хлеб. Зерно. Pixabay.com

Хорошее зерно

«Сибирский каравай в 2012 году составил 9 млн тонн, а в 2023 — 19, 5 млн тонн. По пшенице среди сибирских регионов Алтайский край в лидерах», — отметила директор Алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак.

Алтай обогнал всех соседей: из всего зерна всего 2% фуражного. Средневзвешенные показатели клейковины в пшенице 3-го класса в 2022 году у Алтая и Красноярска 27% - это рекорд. По стекловидности Алтайский край никто не может обогнать.

Пшеница 2-го класса в 2022 году выявлена только в Алтайском и Ставропольском краях.

Российский экспорт, по словам эксперта, на 16 февраля 2023 года был на 22% выше, чем в предыдущем году. Основные направления экспорта — в ЕС (Литва, Латвия, Польша), в Азию (Китай, Монголия, Узбекистан), в ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Белоруссия).

Мария Шостак , директор Алтайского филиала Центра оценки качества зерна. Пресс-служба Зерновой конференции.

Потребительские тренды

«В 2022 году инфляция составила 11,9%. Цены выросли, а денежная масса больше не стала. В то же время выдано много кредитов. Это влияет на поведение покупателей», — рассказала Инна Караева, исполнительный директор исследовательского холдинга ROMIR.

Важный фактор при этом — структура населения. По данным Росстата, мы стареем: растет доля населения 30−50 лет и 50+.

42% семей в России состоят из одного человека. Много пенсионеров и живущих на иждивении, зарабатывающих становится меньше. Эти общероссийские тенденции повторяет Алтай.

Исследования настроений показывают, что граждан беспокоит уровень дохода. Нет ощущения долгосрочной стабильности, сбережения и накопления сокращаются. По индексу потребительской уверенности только в июле был показатель +2, март — минус 18, октябрь — минус 12, январь 2023 — минус один.

Если говорить о доходной массе покупателей, то только у 1% граждан продукты питания занимают 15% от дохода. В то же время у 45% граждан — более половины дохода занимают траты на продукты питания.

«Население становится рациональным, — считает эксперт. — Как следствие — переключение на товары со скидками, растет популярность торговых точек с дешевыми товарами, дискаунтеров».

Зерно. Урожай. СС0

В Азии растет потребление

Председатель Совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган рассказал о ситуации на рынках азиатских стран — Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана и Афганистана — и об их перспективах для зернопереработчиков Казахстана и России.

«В Казахстане в 2022 году рекордная инфляция, более 20%, — отметил Ган. — Товарооборот вырос. И экспорт в РФ вырос, он составляет 8,7 млрд долларов. А импорт из России сократился».

Внешняя торговля Казахстана такова: Россия — 26%, Китай — 24%, Италия — 15%. Три основных игрока. В Италию Казахстан поставляет в основном сырую нефть.

Вырос экспорт из Казахстана в Россию по таким статьям, как «Вычислительные машины и их блоки» — в 43 раза (604,3 тонны), мониторы и проекторы — в 226 раз.

Производство муки составило 3,31млн тонн, на экспорт ушло 62%. Лидеры по экспорту — Афганистан (70,2%), Узбекистан (22%). В то же время упали объемы экспорта в Кыргызстан — практически до нуля (0,5%).

«Население стран Центральной Азии стремительно растет, потребление хлеба остается высоким — в ряде стран до 500 граммов хлеба в сутки, — рассказал Евгений Ган. — Население Узбекистана к 2030 году вырастет до 40 млн человек, там целенаправленно создают свои перерабатывающие мощности. Урожай пшеницы в Узбекистане 7,6 млн тонн».

Зерно , пшеница , сельское хозяйство. СС0

В Кыргызстане собрали 1,7 млн тонн зерновых. Страна хочет сама обеспечивать себя пшеницей. Если в 2021 году доля Казахстана в поставках пшеницы в Кыргызстан достигала 45%, то в 2022 году — 3%.

Доля России в поставках муки в Кыргызстан была в 2021 году 2%, но выросла до 30%. Это результат перевозки зерна и муки в Кыргызстан из России по внутреннему тарифу по территории Казахстана.

Динамика роста населения в странах Средней Азии и Афганистане сейчас такова, что каждый год надо добавлять 2−2,5 млн тонн зерна. Для этих стран географически нет альтернативы, кроме России и Казахстана.

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе. Пресс-служба конференции.

Прогнозы экспертов

Дмитрий Рылько , директор Института конъюнктуры аграрного рынка:

Мы живем в эпоху, когда цены на зерновые находятся на нисходящем тренде — пшеница, кукуруза, ячмень. Причины: борьба с инфляцией, рост стоимости денег, снижение платежеспособного спроса со стороны развивающихся стран. В результате сверхрекордного урожая в России и большого урожая в Австралии, пшеницы у семи крупнейших экспортеров осталось больше, чем в 2022 году. Резко изменились балансы зерна в Европе. Июльская оценка конечных запасов в ЕС составляла по пшенице — 11,6 млн тонн, в феврале — 15,3 млн тонн. Это стало давить на ценовую ситуацию. Валовый сбор пшеницы в 2022—2023 — 104,4 млн тонн (внутреннее потребление оценивается в 50,7 млн тонн, экспорт 46 млн тонн), в 2023—2024 пока — 86 млн (стрессовый сценарий — 80 млн). По зерну валовый сбор в России мы пока прогнозируем в 131,5 млн тонн в 2023—2024.

Зерно. Поле. СС0

Владимир Петриченко , директор «ПроЗерно»:

Сейчас прогноз озимых — 94−95% хороших и удовлетворительных. То есть, 5−6% «плохих» озимых. Прогноз на урожай-2023: пшеница — 80−81 млн тонн, ячмень — 19,5 млн тонн, кукуруза — 14−15 млн тонн. В целом прогноз урожая зерновых в 2023 году -127−128 млн тонн. В Алтайском крае — 4,4−4,5 млн тонн зерна. Внутреннее потребление вряд ли сильно трансформируется. Поэтому экспортный потенциал на новый сезон — 42 млн тонн пшеницы, а всего 53−54 млн тонн зерновых.

Наталья Иванова.