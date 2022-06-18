Элеватор за 5 миллиардов рублей построят в Бийске

Холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) построит в Бийске линейный элеватор — для масленичных, зерновых и зернобобовых культур. Об этом гендиректор предприятия Сергей Пушкин сообщил на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, пишет ТАСС .

Издание отмечает, что на строительство нового элеватора понадобится 5 млрд рублей.

Зернохранилище сможет включать до 200 тыс. тонн силосов. Кроме того, в нем будут пять сушилок, лаборатория, устройство приема и отгрузки транспорта.

Зерно оттуда будут отправлять в «Забайкальский зерновой терминал», для экспорта в Китай. Всего единовременная отправка может составлять примерно 5 тыс. тонн.

По словам Пушкина, НСЗК собирается построить сеть элеваторов в семи регионах. В Бийске он будет первым.

«За Уралом собирают 22−25 млн тонн (зерна. — Прим. ред.) суммарно. Мечтаем, что будет собираться 60−80 млн тонн в перспективе. Это зерно надо куда-то вывозить. Мы производителям предлагаем три экспортных маршрута, один из которых — через Казахстан», — сказал он.

Сейчас элеватор проектируют.