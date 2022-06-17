Проверено на себе. Как корреспондент altapress.ru сделал первый шаг к большому триатлону

Краевые соревнования по акватлону прошли на гребном канале Барнаула 11 июня. Разновидность триатлона, включающая плавание и бег, в южной регионах страны набирает все большую популярность, в Сибири же она пока в новинку. Проверить на себе новый вид спорта решилась наш корреспондент Анна Недобиткова, еще в начале нынешнего года с трудом проплывавшая в бассейне 50 метров. О подготовке, выборе стартов и коварности дистанции читайте в репортаже altapress.ru.

Что происходило на старте

Утром 11 июня на гребном канале малолюдно — за день до этого здесь отгремели студенческие соревнования на лодках-драконах, а теперь — тишь да гладь.

Ближе к 11.00 к комментаторской вышке начали подтягиваться люди. Триатлетов можно всегда вычислить даже в большой толпе. В спортивном сообществе они — первые модники. Красивые трисьюты (стартовые костюмы), самые новые модели кроссовок, блестящие очки, неизменная довольная улыбка.

Каждый старт для них — праздник.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

За полчаса до полудня на берегу гребного открыли транзитную зону — место для переодевания, где пловцы скидывают с себя гидрокостюмы и переобуваются на бег. Кто-то из спортсменов начал разминаться — опробовать воду и почувствовать, как сидит «гидрик», лучше заранее.

Ровно в 12.00 спортсмены выстроились на раздвижном пирсе, сделали шаг вперед. Миг, и вот она — заветная сирена. Все бросились вплавь.

Как все началось

Новый вид спорта в моей жизни появился совершенно неожиданно. Два года до этого я занималась бегом и ни о чем другом не помышляла. Но большие нагрузки не прошли бесследно — в июле 2021 года обострилась старая травма колена. Нестерпимая боль, слезы и неизбежная операция.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

После больницы каждый шаг давался с трудом, бег на три месяца врачи категорически запретили. На мой вопрос, а можно ли плавать, реабилитолог ответил: «Не можно, а нужно».

Что это за вид спорта

Акватлон — дисциплина на стыке двух видов спорта. Есть он в триатлоне, и в пятиборье. Но проблема в том, что вид этот не олимпийский, поэтому профессиональные атлеты к нему не тяготеют, в отличие, кстати, от любителей.

На южных морях все популярнее становится формат Swim&Run, по которому проводятся даже любительские чемпионаты мира. Правда, в таких соревнованиях нет транзитной зоны — плывут спортсмены не в гидрокостюмах, а в тонких трисьютах, выходят на берег и в них же бегут.

Разновидности дистанций разные — есть классические (1 км плавания, 5 км бега), есть стаерские (2 км плавания, 10 км бега).

В Барнауле местом первого краевого чемпионата по акватлону стал гребной канал. Для триатлона локация идеально подходящая — есть прекрасный тихий водоем без волн, есть асфальтная трасса для бега. И главное — удобная транспортная доступность.

Задружить с гребцами триатлеты готовы всерьез и надолго, начав с организации на их базе сначала местных соревнований, а там, может, и всероссийские старты подойдут. Опыт такой у краевой федерации есть — ежегодно на «Бирюзовой Катуни» она проводит полноценный фестиваль триатлона, на который съезжаются спортсмены со всей страны.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

Денис Маховский, председатель краевой федерации этого вида спорта, рассказывает: триатлон и гребля идут рука об руку. На гребном канале Гамбурга, например, проводятся чемпионаты Европы по разным видам триатлона. В России триатлон буквально родился на гребном канале.

Произошло это в 1992 году, когда в Москве на «Крылатском» прошли первый подобные соревнования в стране.

Как проходила подготовка

Плавать я, в принципе, умела, только как многие — в фирменном стиле лягушки. Но решила: раз судьба привела меня в бассейн, надо всему учиться правильно. Инструктор Марина, узнав, что я еще и бегаю, уточнила: «В триатлон собралась?» Я покачала головой и ответила, что просто хочу красиво плавать.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

Спортивная наука давалась тяжело, несколько раз порывалась все бросить. Технику кроля мы разбирали на отдельные элементы и каждый раз, неделя за неделей, все тщательно прорабатывали — положение тела, поворот головы, дыхание, движение рук и ног. Бывалые знают, что в плавании мелочей не бывает.

Проплыть правильно свои первые 50 метров я смогла только через полгода. В тот день инструктор сказала: «Вот оно, рождение новой звезды. Самое сложное ты сделала».

В феврале без остановок я уже проплыла 300 метров, за ними — 500, а к концу марта за стандартные 45 минут в бассейне спокойно преодолевала 1,5 км. Тогда стало понятно, что акватлону быть.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

Как проходил плавательный этап

По правилам соревнований, взрослые участники должны были преодолеть в воде километр. Круг в 500 метров организаторы разметили буями, проплыть который надо было дважды.

Соперники серьезные: среди мужчин — опытные триатлеты, некоторые из них приехали из Новосибирска. По амуниции и серьезному настрою было понятно — ребята готовы рубиться за золото.

Проплыть быстрее всех у меня задачи не было: все же открытая вода — это совсем не бассейн. Тут надо уметь ориентироваться, правильно выбирать курс и не бояться пространства — со всем этим у меня пока проблемы. Поэтому преодоление километровой дистанции я в принципе считала успехом.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

Первые 300 метров давались тяжело, организм отказывался работать. После первого круга стало легче, дыхание нормализовалось, руки гребли сами собой. Теплые течения на гребном канале помогали двигаться вперед. Никуда особо не торопясь, получала удовольствие.

На финише поймала себя на мысли, что не против проплыть еще столько же.

Сколько требуется денег

Мнение, что плавание — бюджетный вид спорта, довольно относительное. Подсчитаем. Цена хороших очков для бассейна начинается от 2 тыс. рублей, для открытой воды — от 5 тыс.

В 5−8 тыс. обойдется качественный купальник. Есть шанс, что в первый же день он не развалится от хлорированной воды. Шапочка, колобашка, ласты, лопатки тоже стоят денег.

Но самое дорогостоящее — это гидрокостюм. Еще в прошлом году, до известных всем событий, хорошую модель можно было свободно купить за 30−40 тыс. рублей. Сейчас ценники уже улетели за «полтинник».

Многие иностранные сайты со спортивной амуницией в России в принципе не работают. Делать заказ через Казахстан сложно и небезопасно — оплата или товар могут просто не дойти.

В этом случае выручают друзья: гидрокостюм на соревнования мне одолжил тренер, спасательный буй (надувной мешок для плавания на открытой воде) — одноклубник. Так и собралась.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

Сколько надо было бегать

Транзитная зона — для триатлетов отдельная тема. Быстро снять «гидрик», надеть обувь и на ходу успеть передохнуть — все это они специально тренируют. Транзитка на гребном стала для меня первой в жизни.

Все оказалось не так страшно — мокрый гидрокостюм слетел в один миг. Беговая одежда на мне уже была, оставалось обуться, и вперед.

Дистанцию организаторы проложили по территории базы, чтобы не перекрывать дорогу автомобилистам. Круг 500 метров надо было пробежать аж 10 раз. В таких случаях есть и плюсы: стоящие у ограждения близкие могут подать тебе на ходу воду или энергетический гель и просто подбодрить.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

Кто стал победителем

Изначально планировалось, что соревнования по акватлону будут проходить по нескольким возрастным группам — среди девочек и мальчиков 10−12 лет, 13−14 лет, 15−17 лет, а также среди взрослых.

Но достаточного количества спортсменов-подростков не набралось. Алексей Юдин, приехавший в Барнаул с двумя сыновьями из Новосибирска, попросил заявить их на взрослую дистанцию.

К превеликому удивлению 12-летний Егор Юдин, самый юный из участников, обыграл всех, в том числе и своего отца.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

Алексей рассказывает: спорт в их семействе — это образ жизни. Вместе с сыновьями зимой он катается на лыжах, летом — на первое место выходит плавание и бег. А триатлон — это приятное соединение того, что они умеют делать. Профессиональной спортивной карьеры для своих детей мужчина не видит, но при этом отмечает: «Может быть, из Егора что-то и получится».

Я же со своими результатами — 27 минут плавания и 26 минут бега — уверенно замкнула общий зачет, а среди девушек стала второй, с серебряной медалью чемпионата Алтайского края по акватлону.

Соревнования по акватлону в Барнауле. Ирина Пергаева

Неплохой старт и отличный спортивный опыт.

Что ждет еще

Триатлонный сезон в Алтайском крае в самом разгаре. В марте в Тягуне были традиционные соревнования по зимнему триатлону — это бег, велосипед и лыжи. В мае — дуатлон-спринт (бег + велогонка + бег).

В июле на Олимпиаде малых городов Алтая федерация хочет провести пробные старты по дуатлон-кроссу.

А в августе на «Бирюзовой Катуни» вновь соберутся мощные атлеты со всей страны. В рамках фестиваля будет и соревнование по плаванию в открытой воде, преодолеть предлагается классическую морскую милю.

Триатлон на Алтае. altai3race.ru/

Я же для себя решила: в следующем году попробую спринтерскую дистанцию триатлона. Первый шаг в этот вид спорта уже сделан.