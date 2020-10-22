Элитный супермаркет в Барнауле выставили на продажу

Издание сообщает, что после заключения Павлом Тулиным мирового соглашения с кредиторами в мае 2019 года и прекращения дела о банкротстве он продал принадлежавший ему продуктовый супермаркет «Лэнд24» на пр. Социалистическом, 59 за 55 млн рублей.
Покупателем стала Светлана Юркова. Но в октябре 2019-го мировое соглашение между Тулиным и кредиторами расторгли, дело о банкротстве возобновили.
Финансовый управляющий в суде опротестовал продажу магазина. Помещение магазина возвращено в конкурсную массу бизнесмена в конце августа 2020 года.
По данным «Толка», объявление в ближайшее время появится на специализированных интернет-площадках. Оно уже размещено на «Авито». Помещение площадью 960,8 кв. метров оценили в 70 млн рублей. Интерес со стороны покупателей появился в первый же день.
В то же время, по данным Altapress.ru, ритейлеры сегодня реже покупают помещения в многоквартирных домах из-за регулярных скандалов и судебных разбирательств с жильцами. Более интересны отдельно стоящие здания.