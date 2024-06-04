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Экономика

Еще одна компания на Алтае начала продавать востребованные в Китае корма

В середине мая с производственной площадки в селе Воеводское Целинного района компания «АлтайАгроСнаб» отгрузила партию рапсового жмыха на экспорт. Покупателем стала оптовая компания, зарегистрированная в Гонконге.

Поля рапса и пшеницы.
Поля рапса и пшеницы.
Источник: СС0.

Среди всех компаний-экспортеров в крае «АлтайАгроСнаб» стал одним из первых, кто смог проработать и заключить контракт на поставку этой продукции в Поднебесную. Объем составил более 1 тыс. тонн.

Продукция соответствует стандартам, которые предъявляет сторона-импортер. Из Алтайского края рапсовый жмых отправился в Санкт-Петербург, а затем морем в крупнейший порт Северного Китая Тяньцзинь.

В Китае алтайский жмых пойдет либо на корм скоту и рыбам, либо для повторной переработки и дальнейшего получения масла.

Экспортные поставки продукции в Китай «АлтайАгроСнаб» начал осуществлять с мая 2023 года. Тогда компания отгрузила первые партии рапсового масла. За четыре месяца 2024-го отгрузка этого вида продукции в Китай почти приблизилась к прошлогоднему показателю.

Помимо рапсового масла и жмыха компания сертифицирована на поставки восьми видов сельхозпродукции в Китай – это соя, рапс, горох, подсолнечник, пшеница, лен, овес и гречиха.

Интерес Китая к рапсовому жмыху эксперты объясняют тем, что в стране принята программа замещения сои в кормах для животных другими культурами, в частности, рапсом. Регионы Сибири — относительно близкий источник этой культуры и продуктов ее переработки.

Вероятно, поэтому в Поднебесную отправляют рапс и жмых не только из Алтайского края. В списке поставщиков также предприятия Новосибирской, Томской областей и Красноярска.

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