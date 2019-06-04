«Это миллионы». Барнаульский перевозчик прокомментировал установку онлайн-касс в автобусах

Как сообщают «Вести Алтай», онлайн-кассы появятся в более чем 2 тыс. автобусах края. Требование их установить вступает в силу 1 июля, а тем временем перевозчики говорят о существенных затратах.

Онлайн-кассы будут передавать сведения о проданных билетах и выручке в налоговую службу в режиме онлайн. Сейчас именно так работают большинство бизнесменов, включая ритейлеров. Индивидуальные предприниматели в сфере пассажирских автоперевозок, общественного питания и услуг устанавливают контрольно-кассовую технику последними.

Между тем, перевозчики говорят о высоких затратах, а также о том, что для нормальной работы кассы нужен устойчивый Интернет. В телесюжете приводится мнение предпринимателя Олега Бесчестного.

Олег Бесчастный,

индивидуальный предприниматель:

Допустим, самая дешёвая онлайн-касса стоит в пределах 18 тысяч. Представляете, в каждый автобус — 18 тысяч. На маршруте 20 машин. Это уже 360 тысяч. А если умножить 360 на пять маршрутов… это миллионы.

В Алтайском крае предстоит установить кассы примерно в 2 тыс. автобусов.

В самом деле, как не раз сообщал altapress.ru, затраты только на технику составляют 15−18 тыс. рублей. Кроме того, предприниматель платит за программу и услуги оператора фискальных данных. Впрочем, до 1 июля 2020 года собственников автотранспорта не будут наказывать, если они не установят онлайн кассы в автобусах.