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31 мая
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Экономика

Владельцев автобусов не будут наказывать за отсутствие новых касс до следующего лета

До 1 июля 2020 года собственников автотранспорта не будут наказывать, если они не установят онлайн кассы в автобусах. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

Касса нового образца.
Касса нового образца.
Из открытых источников.

По его словам в Госдуме принято решение приостановить действие статей об административной ответственности в отношении тех компаний, которые не установят кассы нового образца до 1 июля этого года.

Даниил Бессарабов,
депутат Государственной Думы РФ:

Таким образом, до 1 июля 2020 года перевозчики не будут привлекаться к административной ответственности за это нарушение. Это значит, что у предпринимателей будет год, чтобы качественно исполнить норму закона — оснастить каждое транспортное средство необходимой кассовой техникой.

Как писал altapress.ru, пассажироперевозчики неоднозначно оценивали нововведение. Так, по мнению президента некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николая Орлова, пресечь поток неучтенных денег онлайн-кассы не помогут.

«Сейчас водитель должен отдать пассажиру билет — документ строгой отчетности. Если он не делает этого сегодня, то что помешает ему не отбивать поездку в онлайн-кассе?», — считает Орлов.

У руководства компании-перевозчика «Транс Лайн» также есть вопросы к терминалам. По мнению представителей компании, аппараты могут зависать из-за слабого сигнала, а пассажиры будут вынуждены толпиться, пока водитель каждого рассчитает.

Чуть ранее Госдумы отложила установку онлайн касс для ИП, которые не имеют наемных сотрудников и при этом торгуют товарами собственного производства или оказывают услуги. Эта норма не касается обычных торговых ИП, занимающихся продажей различных товаров, объясняла налоговая служба. Они обязаны установить новые кассы до 1 июля 2019 года, как и предполагалось ранее.

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