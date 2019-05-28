Алтайский бизнес-омбудсмен рассказал об абсурдных требованиях, которые мешают предпринимателям жить

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров работает для того, чтобы его услуги у бизнеса со временем не были востребованы. «Я верю, что светлое будущее наступит, потому что все мы хотим жить лучше», — говорит он. Но пока усилия создать благоприятный деловой климат натыкаются на массу противоречивых решений, а иногда и на личные качества чиновников. О том, как это происходит, бизнес-омбудсмен рассказал altapress.ru.

Краткое содержание

Кто будет инвестировать

— Павел Аркадьевич , закон о защите предпринимателей от госконтроля приняли давно — 17 лет назад. Скажите , сейчас , спустя такой большой срок , наш бизнес по-прежнему надо защищать от государства?

— Этим законом многое было упорядочено. И наш опрос показал, что административные барьеры в Алтайском крае сегодня стоят далеко не на первом месте — всего лишь на девятом. С другой стороны, немало предпринимателей говорят: сократились одни виды административного давления, но усилились другие — тахографы, «Платон» и прочее.

Еще один характерный пример — федеральное требование установить онлайн-кассы во всех населенных пунктах, включая малые села численностью до 500 жителей. У нас таких сел почти тысяча. Там все друг про друга знают, «утечки капитала за границу» нет. Тем не менее за неприменение контрольно-кассовой техники законодательно предусмотрены санкции. Отдельные категории предпринимателей это ждет после 1 июля.

— Неужели для таких населенных пунктов так и не сделаны исключения?

— Нет. Пока идет разговор только о том, чтобы для тех ИП, кто работает на ЕНВД и без наемных работников, отложить обязательную установку онлайн-касс до 2021 года. А если это небольшой сельмаг в малом селе, где нет интернета и часто отключается электроэнергия? И кто там будет инвестировать в магазин с его мизерными доходами?

Сельский магазин. altapress.ru

Тогда мы идем к вам

— Но все-таки взаимоотношения с контрольно-надзорными органами улучшились или нет?

— Изменений к лучшему много. Помните, какая была ситуация с анонимными обращениями? Кто-то захотел свести счеты, состряпал жалобу, переслал в прокуратуру, Роспотребнадзор — приходит проверка. Сейчас жалобы без идентификации заявителя не рассматриваются.

Кроме того, я как уполномоченный подписал соглашение о взаимодействии со всеми надзорными органами, и у нас выстроены плодотворные корректные отношения. И если предпринимателю нужна помощь, включаем разные механизмы, бывает, что приходим к досудебному решению. Кстати, в этом отношении у нас главный партнер и союзник — прокуратура края.

— Для того чтобы вы вмешались , предприниматель должен вам что-то написать?

— Да. Закон предусматривает согласие проверяемого на мое участие в проверке или его заявление на участие. Лучше всего сделать это до начала проверки. Я много раз выезжал на такие мероприятия — в этом случае они идут по другому сценарию. Бывает знаете как?

Проверки могут возникнуть на почве межличностных отношений. Продавец где-то что-то не так сказал родственнику работника из структуры власти — приходят проверяющие. Два года назад я выезжал по такому поводу в Крутиху. К предпринимательнице в одно время заявились сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Моего приезда они не ожидали, и дело в конечном счете закончилось тем, что ей вынесли предупреждение.

— Вас на всех не хватит.

— Привлекаем общественных представителей — они есть во всех районах края, кроме одного. И плюс работают 11 отраслевых общественных помощников — по энергетике, аграрной политике, налогам, экологии, недвижимости, пожарной безопасности и т. д.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин.

Понятно, что у моих помощников есть свой бизнес, и иногда они не хотят конфликтовать с надзорными органами. Но основная часть работает. Хотя был у нас случай, когда к общественному помощнику, которая заступилась за предпринимателя, в свою очередь пришли с проверкой. Пришлось разбираться.

Вообще, у меня всегда двери открыты для предпринимателей, особенно если нарушены их законные интересы.

Затраты на первом месте

— Вы провели большой опрос алтайских предпринимателей. И 41% респондентов заявили , что не удовлетворены условиями ведения бизнеса , 43% считают , что ситуация ухудшилась. Результаты , согласитесь , не очень. Кто для этого , на ваш взгляд , больше постарался — макроэкономика или чиновники?

— Здесь многое взаимосвязано — и макроэкономика, и низкий уровень платежеспособности населения, и обязательное выполнение проверяющими своих должностных обязанностей. И высокая конкуренция на рынке, которая, согласно результатам нашего опроса, стоит на третьем месте среди проблем бизнеса.

— В результатах этого опроса что-то внушает вам оптимизм?

— Безусловно. 59% опрошенных говорят об удовлетворительных условиях для ведения бизнеса в крае. Около 50% планируют развивать свой бизнес. Готовы инвестировать и в сельское хозяйство, и в развитие туристической отрасли, и в производство.

При этом 54% заявили, что административных барьеров стало меньше. Доля тех, кто говорит об административных штрафах, сократилась с 30 до 18%, вместо них больше стало предупреждений.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

Однако системные проблемы остались. 7,2% сказали, что хотят ликвидировать или продать свой бизнес. Год назад о таком решении сообщили только 3%.

— Что им мешает жить?

— На первом месте высокий уровень цен на сырье, материалы, ГСМ, тарифы, рост прочих затрат. На втором — высокая налоговая нагрузка и администрирование. Однако здесь надо иметь в виду, что опрос проводился в декабре 2018 года на фоне решения о повышении НДС с 18 до 20%, предстоящего очередного этапа введения онлайн-касс для остальных категорий бизнеса, проблем с блокировками счетов да и с неопределенностью по налогам от кадастровой стоимости имущества.

Кто автор жалобы

— К уполномоченному обращаются и с жалобами. На что жалуется наш бизнес?

— Больше всего обращений касается земельных и имущественных отношений. Приведу такой пример. Предприниматель из Барнаула выиграл тендер на поставку павильонов. Но после того как объявили конкурс, в условия вписали внешний вид с цветовым решением, и по этому параметру он не проходил. Муниципальный контракт с ним не подписали.

После обращения я плотно общался с администрацией Барнаула, с прокуратурой и УФАС. И только тогда удалось решить вопрос.

Бизнес. СС0.

— Иначе говоря , проблемы вы решаете в ручном режиме?

— Конечно. Еще одно характерное дело, которым занимался уполномоченный, связано с проверками владелицы кафе в Барнауле. Жилец соседнего дома написал жалобу в Роспотребнадзор на якобы большой шум от вентилятора из кафе. Сотрудник надзорного ведомства проверил жалобу и временно приостановил работу заведения.

Предпринимательница обратилась ко мне, я выехал на место. По факту небольшой вентилятор этого заведения находится в одной венткамере с более мощным вентилятором соседнего кафе. И больший шум мог исходить именно от второго вентилятора. После долгих (в том числе судебных) разбирательств права и законные интересы владельца кафе удалось защитить.

— Предприниматели жалуются на другой бизнес?

— Жалуются. Например, на банки — это ведь тоже бизнес? Очень большая проблема — блокировка счетов. А еще больше — разблокировка. Если операция сочтена подозрительной или есть недоимка в бюджет, «шайтан-компьютер» не разбирается. Автоматически из налоговой службы подается информация в банк на блокировку, даже если недоимка — 5 рублей. А вот после ее погашения банки не торопятся разблокировать счет, даже если есть справка из налоговой.

Довольно часто проверки надзорных или правоохранительных органов идут и по жалобам предпринимателей-конкурентов. Для искоренения подобных случаев нужна профилактика.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин.

Список абсурдов

— Сейчас ОНФ призвал составлять список абсурдных требований к бизнесу. Если бы вы такой список составляли , что в него внесли?

— Рекламу для предпринимателей — это притча во языцех. В федеральном законе нет четких критериев, что такое вывеска и реклама. Размещение рекламы надо согласовывать в местной администрации, а вот здесь уже поле для творчества чиновников. А в Барнауле дополнительно введено понятие «информационная конструкция», размещение которой регулируется уже правилами благоустройства.

— Я бы включила требование к траве на газоне , которое есть в правилах благоустройства Барнаула: не более 10 сантиметров. За 12 сантиметров можно наказать.

— Это еще не самое страшное. Взять входные узлы офиса или магазина на первых этажах жилых домов. Согласно Жилищному кодексу, их надо согласовать со 100% собственников. Считаю, что это лишнее.

А помните историю с летним кафе «Карт-бланш»? Несколько лет назад власти Барнаула решили, что оно мешает пешеходам, хотя на самом деле на тротуаре места хватало. Ситуация с летними кафе вообще абсурдная. Если оно занимает городскую землю (что часто бывает), это надо согласовывать с муниципалитетом. Муниципалитет должен разыграть конкурс. И если участок нужен для длительного пользования, то и провести аукцион. И пока эти действа пройдут, лето закончится.

Летнее кафе — это место притяжения туристов, горожан. Лето, людям хочется на свежем воздухе посидеть, пообщаться, а мы их загоняем внутрь. Абсурд… Такой список можно продолжать до бесконечности. А помните, как урны для мусора чиновники считали полигоном для твердых отходов?

Документы. СС0.

— Но эти претензии экологов , кажется , пройденный этап?

— Не для всех. Выбросы от печи отопления маленького магазина или небольшого производственного участка по-прежнему в поле зрения контролеров, хотя жилой дом может больше выбрасывать копоти. В этот список я бы внес и онлайн-кассы в малых селах.

Кроме того, много вопросов вызывают кампании с проверками по поручениям из-за контрсанкций либо из-за трагических событий. Прокуратура в этом случае привлекает, как правило, еще два-три ведомства, которые перешли на риск-ориентированный подход…

Я посчитал требования по Роспотребнадзору, Роструду и Россельхознадзору — они занимают более 600 страниц с пунктами! Такой объем правил — сам по себе абсурд.

Красный блок

— Какова ваша позиция по проведению проверок? Надо проверять бизнес или нет?

— Не должно быть бесконтрольности. Об этом говорит и трагедия с торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове. Мы все являемся потребителями и вправе рассчитывать на корректные услуги или продукцию за наши деньги.

Считаю, что для проверок надо обозначить «красный блок». И те нарушения, которые несут явную угрозу безопасности, здоровью и жизни людей, особенно детей, должны строго преследоваться. А по остальным позициям надзорные органы не должны вести себя как карающие. Надо в первую очередь помогать бизнесу, консультировать.

Бизнес. СС0.

— Сейчас на федеральном уровне появилось предложение заменить проверки бизнеса на инспекционные визиты. Визиты могут быть и внезапными. Как вам идея?

— Честно говоря, я не против неожиданных визитов инспекторов. Но результаты таких проверок должны быть прозрачными. Кроме того, сегодня мы часто видим, что проверки проводятся для того, чтобы создать предпринимателю проблемы, порой они превращаются в чиновничий беспредел. Чтобы экономика развивалась, необходимо создать благоприятные условия для бизнеса, избавить его от ненужной опеки и даже часть функций передать ему на саморегулирование. А главное — добиться взаимного доверия.

— Когда будет так , что ваша работа станет почти невостребованна?

— Если бы сегодня надзорные и правоохранительные органы четко соблюдали все свои предназначения и функции, а законодатель не исходил бы из точки зрения, что все бизнесмены — жулики и как бы еще их нагрузить, тогда уполномоченный по защите прав предпринимателей не был бы нужен. Я оптимист и верю, что светлое будущее наступит.

Летнее кафе. altapress.ru

Специальный вопрос

— 26 мая — День предпринимательства. Некоторые говорят , что рано еще такой день праздновать — слишком много проблем. Как вы к нему относитесь?

— Есть люди (но таких немного), которые считают, что все предприниматели у нас недобросовестные. На самом деле у нас есть много прекрасных примеров честного трудолюбивого отношения к любимому делу, которое необходимо обществу. И то, что такое день учрежден, говорит о признании заслуг добросовестного бизнеса.

В настоящее время есть предложение учредить награду «Заслуженный предприниматель Алтайского края». Таким людям надо оказывать почет и уважение, и это будет хороший пример для подрастающего поколения.

От души поздравляю предпринимателей с этим замечательным праздником! Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, энергии, надежных партнеров и успешной реализации творческих планов!

О чем еще рассказал собеседник

Об онлайн-кассах для малых сел — Такая техника стоит минимум 15−18 тысяч рублей плюс затраты на программу, услуги оператора фискальных данных и другое. Ситуация для малых сел сложная. Закроются эти магазинчики — жители будут ездить за покупками за несколько десятков километров. А ведь во многих малых селах уже нет школ, остался в лучшем случае ФАП. Разваливать село… Это совсем неправильно. О снижении давления — Сейчас нормой административного взыскания стало предупреждение — это привело к тому, что финансовых штрафных санкций стало меньше. Есть достаточно много примеров, когда при первом нарушении обходятся и без предупреждения. И даже если штраф выписывается, то он часто составляет лишь половину от возможного.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин.

Кто такой Павел Нестеров

Павел Аркадьевич Нестеров родился 9 марта 1952 года в Залесове. В 1977 году окончил энергетический факультет Алтайского политехнического института (инженер-электрик). В дальнейшем получил допобразование (организатор управления производством, арбитражный управляющий). Предпринимательством занимался с 1990 года. В 2004—2013 годах — депутат АКЗС. Возглавлял Общественный совет при губернаторе по предпринимательству (2003−2007 годы), АСП (2007−2012 годы), реготделение «Опоры России» (2005−2013 годы).

Руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» реготделения ОНФ. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае назначен 14 октября 2013 года указом губернатора, в октябре 2018 года переназначен на сессии АКЗС. Женат, двое детей.