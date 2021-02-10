Это вам не фунт изюму. Почему в начале 2021 года пора уже знать, что такое биткоин

8 января Bitcoin достиг нового исторического максимума — цена одной «цифровой монеты» составила выше 41 тыс. долларов. Это дороже акций Amazon практически в 12 раз, а Alphabet (Google) — в 14. Прошел еще один месяц, и после неоднократного снижения до 30 тыс. долларов, 8 февраля биткоин пробил границу и поставил новый рекорд — 43 тыс. долларов. Altapress.ru рассказывает, как устроена криптовалюта, почему на нее вырос спрос и что ждет «биток» в будущем.

Огромный рост стоимости криптовалюты — за несколько месяцев в 4 раза — и новые ценовые рекорды свидетельствует о том, что западные люди все больше ей доверяют.

К примеру, неделю назад глава Tesla Илон Маск, который периодически «поднимал» цену криптовалюты своими твитами, сообщил, что ему следовало купить биткоин 8 лет назад. Предприниматель добавил: биткоин скоро будет широко признан в мире традиционных финансов.

Кроме того, около месяца назад стратеги крупнейшего американского банка JPMorgan спрогнозировали рост стоимости до 146 тыс. долларов.

Давайте познакомимся с «этим зверем» поближе с помощью экспертов.

Рост дохода. СС0

Первая криптовалюта

Существует множество определений, что такое «биткоин». Вот некоторые из них.

Bitcoin (BTC) — первая децентрализованная p2p платежная сеть, которая обслуживается ее же пользователями, поэтому изменение данных невозможно по желанию одного человека.

Биткоин является первой реализацией криптовалюты — особых «электронных» денег, которые генерируются независимыми сетями компьютеров, а не печатаются банками.

Биткоин стал протестом против традиционных денег и привязки финансов к одной стране.

Биткоин. Криптовалюта. СС0

Наверное все эти определения, так или иначе, правильны. Долларовый миллиардер Роджер Вер в документальном фильме «Криптовалюты. Золото цифрового века» говорил:

«До появления биткоина люди были вынуждены получать разрешения у банков или правительства для обмена средств с другими людьми. Теперь благодаря биткоину не нужно никакое разрешение — он просто работает. Получить биткоин так же просто, как отправить или получить е-мэйл. Биткоин может полностью изменить ведение бизнеса во всем мире»

Впервые информация о системе Биткоин появилась в 2008 году в статье Сатоши Накамото — личность этого человека или, вероятно, группы лиц, до сих пор неизвестна. Сама система была запущена в 2009 году.

Протокол Биткоин и программное обеспечение находятся в отрытом доступе, поэтому любой разработчик может ознакомиться с текстом программы, а также создать собственную версию системы Биткоина.

Все-таки, чтобы иметь представление о феномене биткоина как электронной валюты, необходимо хотя бы на базовом уровне понимать принцип работы его системы. Тема очень большая и непростая, но мы попробуем объяснить смысл системы простыми словами.

Доллары. СС0

Что такое блокчейн и как он работает

В основе сети биткоина лежит публичный регистр — блокчейн. Говоря простым языком, это «цепочка блоков», содержащая историю о всех транзакциях между пользователями. Ограничимся кратким определением и попробуем на примере объяснить, как он работает.

Представьте, что вы на рабочем месте завели книгу, в которую записываете — кто из ваших коллег и кому передал деньги. По этим записям вы, к примеру, определяете, кто и кому какую сумму задолжал, в каком количестве.

«Петя передал Васе 1000 рублей» «Ира дала Жене 2000 рублей»

Вы, а также все ваши коллеги, имеете равный доступ к этой книге. Таким образом все члены коллектива могут самостоятельно фиксировать транзакции. Нет никого, кто следил бы за достоверностью записей, проверял их и контролировал.

Значит, приходится полагаться только на честность ваших коллег. Отсюда возникает первый вопрос.

Волнение на рынке криптовалют. Фото предосталено рекламодателем

Как поверить в достоверность каждой записи?

Вполне резонно звучит. Ведь любой, кто имеет доступ к записям, может их переписать в свою пользу.

Чтобы решить эту проблему, каждой строке присваивается «хэш» — шифр записи, который получается определенным алгоритмом. Достоверность записи всегда можно проверить по хэшу. Особенность его в том, что если вы меняете хотя бы один символ, шифр меняется кардинально.

«Петя передал Васе 1000 рублей» (хэш: 767863) «Петя передал Васе 100 рублей» (хэш: 042567)

Определить какой хэш соответствует записи можно только путем подбора (хэш нельзя вычислить в обратном направлении). Допустим, злоумышленник потратил некоторое время и смог подобрать хэш, что позволило ему изменить запись. Чтобы этого не случилось, необходимо усложнить систему.

Вложения в криптовалюты и сами по себе высокорискованные СС0

Вводится закономерность — хэш любой записи (кроме самой первой, разумеется), рассчитывается с учетом хэшей предыдущих строк. Например, записи в вашей книге:

«Петя передал Васе 1000 рублей» «Ира дала Жене 2000 рублей» «Женя передал Вике 500 рублей»

Сначала вы рассчитываете хэш для записи «Петя передал Васе 1000 рублей», после того как вы его получите, используете его для расчета второй записи.

Затем хэш второй записи вы применяете для расчета хэша следующей строки и т. д. Каждый новый хэш зависит от предыдущего.

Деньги , биткоины. СС0

Вероятно, этого может быть недостаточно, чтобы остановить злоумышленника. Поэтому к записи добавляется нонс — случайное число, присвоенное определенной строке.

Нонс соответствует хэшу, например, нонс «23» относится к хэшу «767863». Меняя символ в строке, мы также меняем нонс. А вдобавок вводится правило — «хэш должен начинаться с пяти нулей».

Что у нас получается: мы берем случайное число, например, «3», которое загружаем в алгоритм. Он, в свою очередь, генерирует хэш — если тот не начинается с пяти нулей, мы подбираем другой нонс до тех пор, пока наше правило не будет соблюдено. Для следующей строки мы проделываем тоже самое, при этом вычисляя новый хэш из предыдущего.

Эта книга, в которую вы записывали транзакции ваших коллег, — и есть блокчейн. По аналогии: страницы книги — это множество блоков, в которых зафиксированы все транзакции. Копии этой «книги» есть у каждого участника сети — данные о переводах хранятся не на одном общем сервере, а на множестве независимых.

Деньги. Доллары , биткоины. СС0

Как происходит обмен биткоинами?

А это уже второй ключевой вопрос. Действительно, как нам убедиться, что каждая записанная транзакция — именно то, что имел в виду отправитель?

Создавая кошелек биткоинов в специальной программе или на сайте, пользователь получает 2 ключа — публичный и приватный. Каждый из них выглядит как строка бит. Первый ключ — это, грубо говоря, реквизиты вашего счета, зная которые, любой человек может перевести вам биткоины. Второй ключ — ваша личная подпись, которой вы подтверждаете транзакцию.

Разумеется, если ваш приватный ключ узнает кто-нибудь другой, он сможет без проблем украсть все ваши средства. Но не беспокойтесь, мошенники не смогут определить ваш секретный ключ — таких подписей 2 256 . Это настолько большое число, что никаких эпитетов не хватит, чтобы его описать.

Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина. СС0.

История транзакций — это ваш баланс

Допустим, вы осуществили всего 3 сделки. При обмене биткоинами указывается лишь публичный ключ и сумма перевода, никаких имен

«Б» передал «А» 20 биткоинов «В» передал «А» 15 биткоинов «А» передал «Г» 2 биткоина

Ваш баланс — это разница между суммами ваших сделок. Т. е. в нашем примере баланс будет составлять: 20+15−2 = 33 биткоина. История транзакций — это и есть все ваши биткоины. Вам не удастся отправить больше, чем вы имеете.

Бизнес. СС0.

Кто обеспечивает транзакции

Мы уже сказали, что нет никакого ведомства или другого контролирующего органа, который бы управлял транзакциями между людьми. Но кто их обеспечивает? Легальные банковские системы очень беспокоит именно этот вопрос. Ведь фактически они рискуют потерять ключевое преимущество — доступ к рычагу.

В отношении биткоина роль управления рычагом берут на себя «майнеры».

Майнинг — конкурентная и децентрализованная работа участников для обеспечения транзакций и поддержания работы сети. Майнеры создают новые блоки, в которых фиксируются транзакции (в каждом блоке может быть записано около 2400 строк).

Протокол Биткоин разработан таким образом, что скорость создания блоков всегда остается фиксированной. Поэтому чем больше майнеров расшифровывают хэш, тем сложнее это сделать.

Майнер, создавший новый блок, самостоятельно определяет, какие транзакции будут в него вписаны. Ваша транзакция будет реализована именно тогда, когда будет зафиксирована в блокчейн.

Биткоин. СС0.

Как создаются новые блоки

Чтобы открыть новый блок, необходимо определить его хэш — компьютер майнера подбирает числа с учетом существующих правил. В данном случае — это определенное количество нулей в начале хэша, которое по протоколу биткоина меняется от блока к блоку.

Когда искомое число найдено — создается новый блок. После чего он распространяется среди всех участников сети, а они, в свою очередь, обновляют цепочку.

Интересный факт Кстати, сегодня стать майнером не просто, для этого нужны огромные вычислительные мощности. Если в первые годы существования системы для майнинга было достаточно домашнего компьютера, то сегодня создаются огромные майнинг-фермы, на которых круглосуточно работают сотни графических процессоров. Это огромные затраты на электроэнергию. Поэтому фермы как правило «строят» в странах с недорогим электричеством — например, в Китае.

Ферма для майнинга. avito.ru

Эмиссия криптовалюты

Но зачем майнерам создавать новые блоки и обеспечивать обмен биткоинами? Все просто — в награду за каждый созданный блок они получают определенное количество биткоинов от системы (проценты). Причем каждый год награда сокращается вдвое. Так осуществляется эмиссия криптовалюты.

Комиссия за переводы не взимается, но пользователь может заплатить её по собственному желанию, чтобы стимулировать майнера внести его транзакцию в новый блок. Транзакции без комиссии могут проходить не один десяток минут.

Можно ли доверять майнерам?

Мы узнали, кто такие майнеры, и что они могут добавлять транзакции в новый блок в том порядке, в котором хотят.

Но могут ли они добавить транзакцию, которой в действительности не было? Ответ вас удивит: «Да, могут».

Биткоины. bitcoinrobots.org

Давайте представим, а это вполне возможно, что злоумышленник первым создал новый блок — назовем его «А». Он, к примеру, отправляет блок пользователю «Б», в котором есть запись:

«А» перевел «Б» 100 биткоинов.

При этом важно отправить блок только пользователю «Б», чтобы он думал, будто ему отправили деньги, а все остальные считали, что у «А» все еще остались 100 биткоинов.

Через некоторое время у нас появляются две цепочки блокчейна — одна с «вымышленной» транзакцией, а другая — без. Пользователю «Б» следует выбирать ту цепочку (обновить свою «копию»), которая длиннее. Злоумышленник может быстрее остальных разработать один блок, чудом — даже два, но опережать всех майнеров и дальше — едва ли возможно. Поэтому отправителю перед тем, как обновлять цепочку со своей транзакцией, нужно немного подождать, и выбрать более длинную.

Бизнес. СС0.

Чем обеспечен биткоин

А теперь самый главный вопрос — а где деньги-то? Что стоит за этим биткоином и чем он обеспечен?

Мы спросили об этом основателя интернет-агенства MITRA, и генерального директора компании Freematiq Дениса Газукина.

Денис Газукин,

генеральный директор компании Freematiq

«Биткоин обеспечивается только ожиданиями участников рынка. Формирование цен на биткоин в чистом виде основано на спросе и предложении»

Денис Газукин. Владимир Вдовин

Предприниматель добавил, что биткоин учит нас иначе смотреть на биржевой товар. К примеру, общепринято, что фиатные валюты обеспечиваются силой национальной экономики государства-эмитента. Акции компании могут вырасти, если та создаст новую технологию и т.д.

«Нам кажется, что нам есть на что смотреть, — продолжает эксперт. — Но биткоин показал, что необязательно иметь какое-то основание для того, чтобы актив имел ценность. Нет здесь ничего, кроме ожиданий».

Тогда почему биткоин пользуется спросом

В первую очередь он популярен благодаря своей идее — идее свободных денег, которые не контролируют ни банк, ни правительство.

Кроме того, биткоин обеспечивает полную анонимность пользователя, тем самым защищая его от кражи персональных данных.

Чемодан долларов. СС0

Есть и другие привлекательные возможности биткоина, о которых следует сказать кратким списком:

Возможность послать и получить любую сумму денег в любую точку мира. Никаких ограничений и банковский каникул;

Пользователи сами выбирают комиссию за перевод вне зависимости от суммы;

Меньше административных затрат для предпринимателей на безопасность. Бизнесмены могут смело расширяться на новые рынки , где недоступны кредитные карты или где особенно распространено мошенничество. Не нужно соответствовать никаким стандартам , например , стандарту PCI — безопасности индустрии платежных карт.

Но, у этих достоинств есть и обратная сторона. Денис Газукин подчеркивает, что основа биткоина — потребности серой экономики, которые обеспечивают стабильность валюты.

Денис Газукин,

генеральный директор компании Freematiq

Накопления в виде биткоинов нередко используются для трансграничных переводов, которые обслуживают темную часть экономики. У темного рынка есть емкость, она требует объема. Если рынку мало объема, рынок запросит валюту на бирже. Как только пойдет закуп биткоина на бирже, капитализация мгновенно вырастет до объема, запрашиваемого в этих сферах экономики. Весь смысл биткоина именно в этом — серая экономика как поддерживающая основа. А уже дальше ведется спекулятивная игра вокруг этого.

Денис Газукин Анна Зайкова

Недостатки биткоина Эксперты легко определяют и уязвимость системы. Главные недостатки , по их мнению , выглядят так: Высокая волатильность. Пока мы готовили этот текст , биткоин несколько раз серьезно изменялся в цене: колебался от 30 тыс. долларов до 38. И все это за пару дней. Впрочем , недостаток легко превращается в достоинство , опытные инвесторы зарабатывают именно на скачках криптовалюты. Никто не защитит ваши средства. Все риски ложатся на ваши плечи , потеря приватного ключа или закрытие биржи приведет к безвозвратной потере средств. Так , в 2014 году крупнейшая виртуальная биржа MtGox прекратила свою работу, а пользователи остались ни с чем. Низкий уровень признания. В России вы официально не сможет ничего купить за криптовалюту. В мире существует лишь небольшое количество компаний , готовых предоставить вам услуги за биткоины. Хотя ежегодно таких компаний становится всё больше.

Почему биткоин обновил исторический максимум?

В начале января 2021 биткоин впервые превысил уровень в 41 тыс. долларов. Правда, в скором времени упал до 30 тыс. долларов. И сейчас держится в районе 39 тыс. Прошлый исторический максимум был поставлен 16 декабря 2020 года и составлял 20 тыс. долларов. — рост свыше 150%.

Директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин, комментируя РИА «Новости» резкий рост криптовалюты, подчеркнул: биткоин подорожал не только за счет «финансово-технологического противоречия между фиатом и криптой», но и благодаря политическим событиям, происходившим в США.

Доллары. unsplash.com

Эксперт добавил, что, вероятно, рост может свидетельствовать о желании финансовых элит «выйти из долларовой сферы даже в самих США».

Русская служба BBC одной из ключевых причин роста биткоина назвала желание инвесторов застраховать часть своих активов от инфляции. Обесценивание денег происходит благодаря тому, что правительства стран мира стимулируют экономику в рамках борьбы с коронавирусом. Меры стимулирования предполагают рост расходов и «закачивание» в экономику новых денег. А это не всем нравится.

Что с биткионом будет дальше?

Иван Петуховский, сооснователь биржи EXMO, рассказал РБК, что «уровень поддержки» биткоина на сегодняшний день составляет 29 тыс. долларов за монету — поскольку в январе при снижении курса этот уровень «выдержал» четыре раза. Если уровень будет пробит, возможно падение стоимости до 24 тыс. долларов, подчеркивает эксперт.

Кроме того, Петуховский отметил, что рубежный уровень биткоина сверху — 42 тыс. долларов. Если удастся его преодолеть, то котировки дойдут до 45 тыс. долларов, заключает эксперт.

Доллары. Михаил Хаустов

Скотт Майнеред, директор по инвестициям Guggenheim Partners, предположил, что стоимость одного биткоина может подняться до 400−600 тыс. долларов в долгосрочной перспективе.

Правда, в обозримом будущем существует большой риск коррекции — сейчас BTC перегрет, после такой динамики падение котировок вдвое «не станет сюрпризом», подчеркивает эксперт.