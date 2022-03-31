ФАС готовится запретить валютные контракты внутри России

Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект о запрете привязки к валютным курсам цен контрактов на товары, производимые в России для внутреннего рынка, пишет РБК .

Инициатива запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Такое условие договора признается ничтожным.

Подразумеваются изменения в Гражданский кодекс РФ, которым сейчас прямо разрешена привязка цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, при этом сама подразумевается в рублях.

Уже заключенные договоры нужно будет изменить в течение 30 дней с момента опубликования закона. Если в течение этого времени стороны не придут к соглашению, то исполнение договора будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Законопроект разработан в соответствии с мерами по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, отмечено в пояснительной записке.