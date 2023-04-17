Фестиваль «Дюйм ПРО» в Барнауле

Приглашаем профессионалов инженерно-сантехнического рынка Алтайского края на мероприятие «DUIMPRO 2023» .
18 апреля 2023 ждем вас!
В программе:
- 15:00−15:30 Приветствие.
- 15:30−18:30 Презентации оборудования, фуршет.
- 18:30−19:30 Развлекательная программа, розыгрыш призов.
Выставка сантехнического оборудования.
Фото предоставлено компанией «Стройинжиниринг».
Подать заявку на ваше участие можно по телефонам 8 (3852) 555−595, +7−961−994−63−31 (Елена)
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Партнеры:
- Uni-Fitt — арматура, трубопроводы;
- Baxi — отопительное оборудование;
- Fondital — отопительное оборудование;
- Rexay — инженерное оборудование;
- Wilo — насосное оборудование;
- K-Flex — теплоизоляция;
- РВК — Полипропиленовые трубы.
Выставка сантехнического оборудования.
Фото предоставлено компанией «Стройинжиниринг».
Посетив «DUIMPRO 2023», вы сможете:
- Ознакомиться с новинками отопительного оборудования и инженерных систем.
- Осуществить подбор теплового оборудования от экспертов рынка.
- Получить профессиональную консультацию от производителей.
- Пообщаться с единомышленниками и отдохнуть в праздничной атмосфере.
- Принять участие в розыгрыше призов.
Просим вас подтвердить участие по телефонам: 8 (3852) 555−595, +7−961−994−63−31 (Елена)
Дресс-код (дресс-код): повседневно-деловой
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