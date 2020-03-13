В какие корзины складывать яйца. Финансист рассказала, куда инвестировать деньги в 2020 году

Как правильно и куда инвестировать деньги в ближайший год, редакции altapress.ru рассказала финансист Мария Кулагина. Она подробно рассмотрела разные виды личного инвестирования — жилую и нежилую недвижимость, инвестиционные счета, а также дала общие рекомендации по инвестициям для бизнеса.

Краткое содержание

Виды инвестиций Личные инвестиции традиционно разделяются на реальные и финансовые. Если мы говорим о реальных инвестициях, то это может быть недвижимость — коммерческая или жилая. Все зависит от суммы, которой располагает гражданин. Если мы говорим о финансовых инвестициях, то это брокерский счет и/или индивидуальный инвестиционный счет с возможностью использования всех финансовых инструментов — акций, облигаций федерального займа (ОФЗ), евробондов, корпоративных облигаций, ETF (биржевые фонды), ПИФов, металлов и так далее. Это основные направления.

Мария Кулагина , финансист. Из архива редакции.

Почему цены на жилье могут вырасти

— Успех инвестиций в недвижимость сильно зависит от региона, расположения объекта, его состояния, развитости близлежащей инфраструктуры и других факторов. В послании Федеральному собранию президент распорядился с 2020 года расширить выдачу материнского капитала.

Безусловно, такая инициатива, направленная на улучшение демографической ситуации, отразится на рынке недвижимости. Маткапитал можно потратить на образование, пенсионные сбережения, лечение, но все же основной задачей молодой семьи остается приобретение жилья.

По статистике предыдущих лет известно, что материнский капитал в большинстве случаев уходит на погашение ипотеки или на первоначальный взнос.

В связи с этим цены на жилье могут подрасти. Но нужно понимать, что материнский капитал — это не единственный фактор, который оказывает влияние на рынок недвижимости. Также стоит учитывать и миграционные процессы, происходящие в стране.

Строительство. Недвижимость. Новостройки. Михаил Хаустов

Где покупать жилую недвижимость

— Сейчас наибольший приток граждан отмечается в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. Если тренд продолжится и в 2020 году, в этих регионах можно ожидать увеличения стоимости жилья.

Объект недвижимости нужно выбирать индивидуально. На его востребованность влияет много факторов: расположение объекта, состояние, год постройки, инфраструктура и другие.

Конечно, если приобретение происходит с использованием заемных средств, необходимо просчитать экономическую эффективность такой инвестиции, а также оценить все возникающие риски.

Если вы приобретаете жилье в качестве инвестиционного объекта с привлечением заемных ресурсов (ипотеки, кредита), то, во-первых, нужно сбалансировать приток и отток денег. Во-вторых, спрогнозировать, как будет меняться стоимость объекта с течением времени.

Новостройка. Недвижимость. Анна Зайкова

Как известно, основной инвестиционный эффект при вложении в недвижимость ожидается именно от роста ее стоимости в перспективе. На этапе застройки объект априори стоит дешевле, чем когда здание полностью достроено и сдано в эксплуатацию. Если планируется развитие инфраструктуры, то это тоже свидетельствует в пользу повышения стоимости объекта в перспективе.

Читать далее Например, пока метро рядом не открыли, однокомнатная квартира где-нибудь в районе Новой Москвы стоит 5,5 млн рублей. Как только станция начинает работать, стоимость возрастает до 7−7,5 млн рублей. Такое вложение будет эффективным. Но и риски, связанные с задержкой строительства, изменениями плана застройки или развития близлежащей инфраструктуры, тоже есть. Эскроу-счета, которые были введены в 2019 году, во многом страхуют приобретателя от рисков, связанных с несвоевременной сдачей жилья. Негативные прецеденты с задержкой сроков существуют, поэтому нужно взвешивать риски, просчитывать доходность и оценивать свое финансовое положение. Подумайте, готовы ли вы взять на себя дополнительную финансовую нагрузку? Есть ли у вас запасной план на случай негативного развития событий? Потом действуйте.

Как купить коммерческую недвижимость и не прогореть

— При покупке коммерческой недвижимости риски выше. Стоит она, как правило, дороже, а вероятность приобрести нерентабельный объект больше.

В рекламе и объявлениях всегда пишут, что бизнес прибыльный, продается в связи с переездом собственника. В таком случае я настоятельно советую не принимать решение о покупке без экспертов. Оценить рыночную стоимость объекта и его ликвидность могут специализированные оценочные компании или финансовые консультанты.

Важно обладать экономическим мышлением и отслеживать рыночные и политические тренды в режиме нон-стоп. Повлиять на рентабельность объекта может все, любое событие, которое на первый взгляд кажется нам весьма отдаленным, — инфляция, курсы валют, политические события, изменение рыночной конъюнктуры и так далее.

Офисный центр «Квартал». sapovatov.com/

Кому нужен инвестиционный счет

— В корне не верно убеждение, что в первую очередь нужно изучить, что такое инвестиционный счет, как им пользоваться и какие у него преимущества и риски. Сначала нужно понять, каковы ваши личные финансовые цели и текущая финансовая позиция.

Если вашим целям инвестиционный счет подмога, тогда переходите к его детальному изучению.

Поскольку мы живем в рыночной экономике, то зачастую финансовые цели сводятся к приобретению благ — материальных или моральных (квартиры, машины, новой шубы и так далее). Существует целая система финансовых инструментов, которые способны в этом помочь.

Копилка , деньги. СС0

Кредит позволяет завладеть благом прямо сейчас, но вы за это будете платить. Инвестиционный счет работает иначе: вы накапливаете средства и соглашаетесь подождать, но можете на этом заработать. Однако конечная цель все равно приобретение чего-либо. Нет смысла открывать счет ради самого счета.

Существует два типа таких счетов — обычный (в профессиональном сообществе его называют брокерским) и индивидуальный (ИИС).

Индивидуальный инвестиционный счет принципиально отличается от брокерского тем, что дает возможность возмещать НДФЛ 13% с суммы, которая на нем находится, или с прибыли, полученной в результате операций, которые на этом счете проводятся. Вы выбираете сами.

Читать далее Есть ограничение: в течение трех лет средства, заведенные на инвестиционный счет, не могут быть оттуда выведены без потери НДФЛ. Забрать их вы можете, но вам придется вернуть полученную компенсацию. Как это будет происходить, прописано в законодательстве. Кроме возврата НДФЛ можно совершать операции, приобретать ценные бумаги и зарабатывать на этом дополнительно. Максимальная сумма, с которой можно возместить НДФЛ, — 400 тыс. рублей. То есть возврат — 52 тыс. рублей в год. Есть ограничения и на сумму, которая находится на инвестиционном счету. Сейчас это 1 млн рублей в год. Брокерский счет дает полную свободу. На него, например, можно «заводить» любую валюту и в любом объеме. В то время как ИИС пополняется только рублями в пределах установленного лимита. Но на брокерском нет и никаких льгот, вы предоставлены сами себе. Ценные бумаги. Финансы. открытые источники ( CC0)

Какой вы инвестор

— После того как вы выбрали тип счета, исходя из своих целей и текущей ситуации, нужно определиться, к какому типу инвестора вы относитесь — консервативному, агрессивному или умеренному.

Если денег достаточно и ваша финансовая позиция устойчивая, нет серьезных кредитных обременений, иждивенцев, требующих постоянной финансовой поддержки, вы можете рисковать и хотите это делать — вы относитесь к агрессивному типу инвестора.

Наиболее агрессивные инструменты — это акции. Они не гарантируют даже того, что вы вернете вложенное.

Консервативный инвестор — другая крайность. Ему важно не потерять имеющееся. Наиболее ценный для него инструмент — облигации федерального займа.

Бизнес. Инвестиции. СС0

У них много общего с депозитом, доходы по ним не облагаются НДФЛ в отличие от акций. Гарантом по ОФЗ выступает государство. Мы понимаем, что это высший гарант в стране, поэтому вероятность того, что с ОФЗ что-то произойдет, практически нулевая.

Доходность чуть выше, чем у депозитов. Кроме того, если ОФЗ с фиксированной купонной ставкой, значит, что эта доходность вам гарантирована на весь период владения ОФЗ. Например, от трех до семи лет, что в текущих условиях постоянного снижения ключевой ставки ЦБ РФ является очень привлекательным условием.

Умеренный инвестор может сочетать разные инструменты в каких-то пропорциях — они индивидуальны.

Деньги. Карта. СС0

Читать далее Когда речь идет о портфеле акций, его нужно обязательно диверсифицировать, даже если вы агрессивный инвестор. В портфеле должны быть представлены несколько отраслей, компании с разной спецификой деятельности и уровнем риска и доходности. Исходя из моего опыта могу сказать, что минимальное количество акций в диверсифицированном портфеле примерно 10−15. Это должны быть компании разных стран, видов деятельности, дивидендные и недивидендные и так далее. Только при таком количестве можно говорить хоть о какой-то диверсификации. Следующий этап — выбор брокера. Это компания-проводник, через которую вы осуществите операции. Как правило, это часть или подразделение крупного банка. Основные брокеры известны — это Сбербанк, БКС, «Тинькофф», «Альфа-Банк», «Открытие», ВТБ и так далее. Степень доверия к ним очень высока. Открытых случаев мошенничества в этой сфере нет, но раньше были прецеденты, когда компания заигрывалась ценными бумагами своих клиентов и теряла их. Не могла вовремя выкупить, и клиенты утрачивали на них права. Так что гипотетически риски есть, но если вы выберете компанию из топ-5−10 банков, они практически сводятся к нулю. Помимо доверия и надежности брокера нужно обращать внимание на тарифы обслуживания. Для активного и пассивного трейдинга тарифы разные. У одного брокера выгодные условия могут быть для активного трейдинга, у другого — для пассивного инвестирования. Открыть счет можно в офисе брокера или онлайн. Потом приобретаете ценные бумаги — и вы инвестор. Кредит , деньги. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Куда инвестировать бизнесу

— Без детального понимания ситуации в конкретном бизнесе сложно давать рекомендации по инвестициям. Требуется знать, в каком регионе он работает, какой у него оборот, какими средствами он располагает, какой масштаб, этап развития, цели, менталитет собственника и так далее. Главный вопрос: стоит инвестировать в развитие своего бизнеса или в другие направления?

Если у бизнеса стабильное финансовое состояние, появляется дополнительная доходность, возможно, ему не нужно «смотреть на сторону». Логика простая: раз в этом бизнесе появляются дополнительные деньги, значит, он способен их генерировать.

Стоит рассмотреть варианты развития имеющегося бизнеса, возможно, его масштабирования через франшизу, открытие филиалов, дочерних подразделений.

Ноутбук , соцсети , Интернет. Открытые источники в Интернете ( ССО)

Если же мы решили, что будем инвестировать в другие направления, то в первую очередь рассматриваем макроэкономические тренды — определяем отрасли, которые развиваются, финансируются, куда перенаправляются потоки капитала, где есть или формируется платежеспособный спрос. Именно они приоритетны для инвестирования.

Читать далее Дальше анализируем территории. Есть регионы убыточные и экономически депрессивные, а есть — с более развитой экономикой. Так выбираем точки роста. Когда речь идет о небольшом бизнесе внутри региона, который экономически не очень развит, то в первую очередь нужно озаботиться нивелированием рисков, к инвестициям подходить аккуратно. Желательно выбирать такие направления, где срок окупаемости будет минимальным. В низкодоходных регионах и отраслях долгосрочные инвестиционные проекты несут в себе большие риски. Вариантов инвестирования для бизнеса огромное количество. И вместо того, чтобы выбрать один путь, лучше «разложить яйца по разным корзинам» — как в известной пословице. А потом через диверсификацию развивать собственный бизнес и наращивать денежные потоки. Будильник , деньги. СС0