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Экономика

Финансовые операции российских миллиардеров попали в поле зрения американской финансовой разведки

Среди операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN), оказались те, в которых фигурируют россияне, сообщает РБК.

Пальмира. Концерт симфонического оркестра Мариинки. Солировал Сергей Ролдугин, дирижировал Валерий Гергиев.
Пальмира. Концерт симфонического оркестра Мариинки. Солировал Сергей Ролдугин, дирижировал Валерий Гергиев.
kremlin.ru

Среди них называют российских миллиардеров Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина, пишет bfm.ru.

Некоторые документы, касающиеся России, опубликовал интернет-ресурс «Важные истории», сотрудничающий Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Ранее компанией виолончелиста Ролдугина интересовались власти Панамы. И даже проводилось официальное расследование правоохранительными органами Панамы по подозрению в экономических преступлениях.

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