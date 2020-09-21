Финансовые операции российских миллиардеров попали в поле зрения американской финансовой разведки

Среди них называют российских миллиардеров Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина, пишет bfm.ru.
Некоторые документы, касающиеся России, опубликовал интернет-ресурс «Важные истории», сотрудничающий Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Ранее компанией виолончелиста Ролдугина интересовались власти Панамы. И даже проводилось официальное расследование правоохранительными органами Панамы по подозрению в экономических преступлениях.