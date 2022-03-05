Fitch понизило долгосрочные рейтинги Алтайскому краю

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти, поместив их в список Rating Watch (RWN) с негативным прогнозом, сообщает ТАСС .

В число регионов вошел в том числе Алтайский край, а также Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Ставропольский края, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирск, республики Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан.

«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте 20 российских местных и региональных органов власти до „B“, <…> в национальной валюте до „B+“ и поместил в список Rating Watch „Негативный“», — говорится в сообщении агентства.

Ранее Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, а также их внутренних и международных дочерних компаний, и 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, в том числе «Газпрома» и «Лукойла».