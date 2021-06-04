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Экономика

Forbes: Минфин предлагает повысить налог на прибыль за злоупотребление вывода денег в офшоры

Минфин предлагает повысить налог на прибыль до 30% для тех, кто злоупотребляет выводом средств за рубеж, пишет Forbes.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

Это один из нескольких вариантов, которые прорабатывает ведомство, чтобы бизнес меньше выводил прибыль в офшоры, а больше инвестировал внутри страны, заявил на ПМЭФ-2021 замминистра финансов Алексей Сазанов.

Чиновник назвал выплату дивидендов нормальной бизнес-практикой, отметив, что Минфин не может ограничивать компании в этом, но иногда возникают «вопиющие злоупотребления».

Чтобы этого не происходило, власти будут искать золотую середину, пишет bfm.ru. Так, идет обсуждение на уровне идеи о том, чтобы ввести повышенную ставку налога на прибыль организаций, если объем дивидендных выплат этой компании превышает «разумные значения».

В 2019 году Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

Панамское досье

Ранее сообщалось, что в «панамском досье» нашли более 4 тысяч российских фирм, в том числе губернаторов и депутатов.

Начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев отметил, что многие выявленные офшорные компании связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».

Объем совершенных этими компаниями финансовых операций превышает 5 млрд рублей.

Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), за ними — Панама и Багамские острова.

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