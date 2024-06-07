Первые экологичные и безопасные комплексы переработки мусора в Алтайском крае запустят лишь в 2027 году. Об этом рассказал Андрей Стрелковский, врио министра природных ресурсов и экологии. Но и это пока только планы. Решение о том, где именно будут перерабатывать барнаульский мусор в Павловском районе, в правительстве края до сих пор не принято. А от намерений построить комплексы переработки отходов (КПО) в Зональном и Рубцовском районах инвесторы отказались сами. Чиновник также рассказал, сколько за эти комплексы, возможно, заплатят потребители.

Какова судьба барнаульского мусора

Впервые о предстоящем строительстве в крае пяти высокотехнологичных КПО публике поведали в 2022 году. СМИ писали тогда: инвесторы вот-вот вложат в эти комплексы миллиарды - только проект переработки барнаульского мусора оценивали в 5,2 млрд рублей.

Насколько мы приблизились к цели? Андрей Стрелковский довольно подробно рассказал об этом на правительственном часе в АКЗС.

Площадка. Комплекс для переработки барнаульских отходов (КПО «Павловский») решили строить в Павловском районе, потому что в городе размещать подобные объекты запрещено. Сначала подобрали площадку в 5 км от райцентра.

Однако местное население встретило идею протестами. Из-за этого сегодня власти ищут альтернативную площадку в этом же районе. Окончательное решение о месте строительства КПО «Павловский» примут по итогам сравнительного анализа вариантов, объяснил чиновник.

Андрей Стрелковский. Altapress.ru

Население. Власти решили учесть человеческий фактор. И Стрелковский пообещал: граждане смогут поучаствовать в принятии решения «в порядке и формах, установленных законодательством». Например, в общественных обсуждениях по изменению документов территориального планирования и разработки проектно-сметной документации.

При этом он подчеркнул, что проектируемые современные комплексы переработки отходов - предприятия с высочайшим уровнем экологической безопасности.

Инвесторы. Руководитель министерства напомнил, что проект концессионного соглашения по строительству КПО «Павловский» был выставлен на сайт torgi.gov.ru. И нашлись семь желающих поучаствовать в реализации проекта, не считая инициатора концессии (кто именно выразил готовность строить, altapress.ru рассказывал здесь).

Конкурс для определения концессионера еще не объявлен, сроки Стрелковский не назвал. Важная деталь: сегодня предполагается везти в КПО «Павловский» отходы не только из Барнаульской, но и из Каменской зоны.

Запуск. Срок запуска КПО - 2027 год, проектная мощность – 250 тыс. тонн в год.

Вывоз мусора. Altapress.ru

Требования к участкам под КПО Не допускается строительство объектов размещения отходов: в границах населенных пунктов, лесопарковых, лечебно-оздоровительных, рекреационных и водоохранных зон.

Земельные участки не должны быть заболоченными

Расчетный уровень залегания подземных грунтовых вод - на глубине не менее чем 2 м от нижнего уровня размещаемых отходов.

Участки должны располагаться за границами приаэродромной территории.

Завод по производству компоста из ТКО на Ставрополье. РЭО.

В каком состоянии другие проекты

Нет ясности и относительно судьбы двух других перерабатывающих комплексов: КПО «Бийский» и «Алейский». Первый предназначен для мусора Бийской зоны, второй – для Алейской и Рубцовский.

Площадки. Участки для этих комплексов подобраны, сказал Стрелковский. Для КПО «Бийский» - в Зональном районе, для КПО «Алейский» – в Рубцовском (рядом с действующим полигоном Рубцовска и в 2,5 км от поселка Мичуринского). Участок в Рубцовском районе уже перевели из категории земель сельхозназначения с земли промышленности.

Инвесторы. Однако, на вопрос, кто будет строить эти объекты, ответа нет. Оба объекта предполагалось возводить на условиях концессионных соглашений, желающие были – они даже предложили свои проекты соглашений.

В ответ минприроды края попросило откорректировать эти проекты и финансовую модель. Инвесторы на просьбы не отозвались вовсе и от участия в проектах отказались.

Вывоз мусора. Altapress.ru

Затем в декабре 2023-го поступили еще два предложения о заключении концессионных соглашений по этим объектам. Но из-за ухудшения условий банковского кредитования и этот инвестор отказался от дальнейших переговоров.

Запуск. Срок ввода КПО «Алейский» и «Бийский» - тоже 2027 год. Их мощность – по 100 тыс. тонн каждый.

Что еще известно о строительстве современных КПО

Более-менее точно понятно, как появятся самые мелкие КПО - для Заринской и Славгородской зон: за счет реконструкции существующих полигонов фирмами, которые уже сегодня там работают.

Участки. Реконструкцией объекта для будущего КПО «Заринский» мощностью 30 тыс. тонн уже занимается фирма «Коммунальное хозяйство». Она работает на полигоне в Первомайском районе – в 3,5-3,8 км от села Зудилово. В 2022 году утверждена инвестпрограмма реконструкции полигона.

А вот КПО «Славгородский» (на 70 тыс. тонн в год) будет строить фирма «Благоустройство города Славгорода». Про нее известно, что в 2021 году она выкупила у местного МУПа полигон твердых бытовых отходов за 5,2 млн рублей.

Завод по производству компоста из ТКО на Ставрополье. РЭО.

Однако информации об утверждении ей инвестпрограммы реконструкции полигона на портале правовой информации пока нет.

Запуск. В эксплуатацию эти объекты предполагают запустить в 2027-2028 годах.

Во сколько это обойдется потребителям

Отвечая на вопросы депутатов, Стрелковский вскользь, не уходя в подробности, затронул и экономику будущих комплексов переработки отходов. Он, например, объяснил, что около 30% отходов будут использовано вторично – извлечение вторсырья предполагается на самих КПО.

Еще 20-30% составит РДФ-топливо (его получают из горючих фракций бытовых и промышленных отходов) и техногрунты (их создают с помощью компостирования части отходов). А захораниваться на полигоне должно не более 40-50% ТКО.

Вторсырье. РЭО.

Стрелковский также объяснил, что для строительства КПО обсуждается увеличение тарифа на вывоз мусора более чем в два раза – с нынешних примерно 70 рублей с человека до 150 рублей. При этом в целом по стране тарифы «колеблются» в районе 200 рублей с человека.

Добавим, что за реконструкцию полигона вблизи села Зудилово жители Барнаульской мусорной зоны уже платят. Но надбавка не так уж велика.

Как сообщает регоператор «Экосоюз», жильцы индивидуальных домов отдают по 7,45 рублей с человека в месяц (при тарифе 72,67 рублей), жильцы многоквартирников – по 7,20 рублей (при тарифе 70,29).

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