Какова судьба барнаульского мусора
Впервые о предстоящем строительстве в крае пяти высокотехнологичных КПО публике поведали в 2022 году. СМИ писали тогда: инвесторы вот-вот вложат в эти комплексы миллиарды - только проект переработки барнаульского мусора оценивали в 5,2 млрд рублей.
Насколько мы приблизились к цели? Андрей Стрелковский довольно подробно рассказал об этом на правительственном часе в АКЗС.
Площадка. Комплекс для переработки барнаульских отходов (КПО «Павловский») решили строить в Павловском районе, потому что в городе размещать подобные объекты запрещено. Сначала подобрали площадку в 5 км от райцентра.
Однако местное население встретило идею протестами. Из-за этого сегодня власти ищут альтернативную площадку в этом же районе. Окончательное решение о месте строительства КПО «Павловский» примут по итогам сравнительного анализа вариантов, объяснил чиновник.
Население. Власти решили учесть человеческий фактор. И Стрелковский пообещал: граждане смогут поучаствовать в принятии решения «в порядке и формах, установленных законодательством». Например, в общественных обсуждениях по изменению документов территориального планирования и разработки проектно-сметной документации.
При этом он подчеркнул, что проектируемые современные комплексы переработки отходов - предприятия с высочайшим уровнем экологической безопасности.
Инвесторы. Руководитель министерства напомнил, что проект концессионного соглашения по строительству КПО «Павловский» был выставлен на сайт torgi.gov.ru. И нашлись семь желающих поучаствовать в реализации проекта, не считая инициатора концессии (кто именно выразил готовность строить, altapress.ru рассказывал здесь).
Конкурс для определения концессионера еще не объявлен, сроки Стрелковский не назвал. Важная деталь: сегодня предполагается везти в КПО «Павловский» отходы не только из Барнаульской, но и из Каменской зоны.
Запуск. Срок запуска КПО - 2027 год, проектная мощность – 250 тыс. тонн в год.
Требования к участкам под КПО
- Не допускается строительство объектов размещения отходов: в границах населенных пунктов, лесопарковых, лечебно-оздоровительных, рекреационных и водоохранных зон.
- Земельные участки не должны быть заболоченными
- Расчетный уровень залегания подземных грунтовых вод - на глубине не менее чем 2 м от нижнего уровня размещаемых отходов.
- Участки должны располагаться за границами приаэродромной территории.
В каком состоянии другие проекты
Нет ясности и относительно судьбы двух других перерабатывающих комплексов: КПО «Бийский» и «Алейский». Первый предназначен для мусора Бийской зоны, второй – для Алейской и Рубцовский.
Площадки. Участки для этих комплексов подобраны, сказал Стрелковский. Для КПО «Бийский» - в Зональном районе, для КПО «Алейский» – в Рубцовском (рядом с действующим полигоном Рубцовска и в 2,5 км от поселка Мичуринского). Участок в Рубцовском районе уже перевели из категории земель сельхозназначения с земли промышленности.
Инвесторы. Однако, на вопрос, кто будет строить эти объекты, ответа нет. Оба объекта предполагалось возводить на условиях концессионных соглашений, желающие были – они даже предложили свои проекты соглашений.
В ответ минприроды края попросило откорректировать эти проекты и финансовую модель. Инвесторы на просьбы не отозвались вовсе и от участия в проектах отказались.
Затем в декабре 2023-го поступили еще два предложения о заключении концессионных соглашений по этим объектам. Но из-за ухудшения условий банковского кредитования и этот инвестор отказался от дальнейших переговоров.
Запуск. Срок ввода КПО «Алейский» и «Бийский» - тоже 2027 год. Их мощность – по 100 тыс. тонн каждый.
Что еще известно о строительстве современных КПО
Более-менее точно понятно, как появятся самые мелкие КПО - для Заринской и Славгородской зон: за счет реконструкции существующих полигонов фирмами, которые уже сегодня там работают.
Участки. Реконструкцией объекта для будущего КПО «Заринский» мощностью 30 тыс. тонн уже занимается фирма «Коммунальное хозяйство». Она работает на полигоне в Первомайском районе – в 3,5-3,8 км от села Зудилово. В 2022 году утверждена инвестпрограмма реконструкции полигона.
А вот КПО «Славгородский» (на 70 тыс. тонн в год) будет строить фирма «Благоустройство города Славгорода». Про нее известно, что в 2021 году она выкупила у местного МУПа полигон твердых бытовых отходов за 5,2 млн рублей.
Однако информации об утверждении ей инвестпрограммы реконструкции полигона на портале правовой информации пока нет.
Запуск. В эксплуатацию эти объекты предполагают запустить в 2027-2028 годах.
Во сколько это обойдется потребителям
Отвечая на вопросы депутатов, Стрелковский вскользь, не уходя в подробности, затронул и экономику будущих комплексов переработки отходов. Он, например, объяснил, что около 30% отходов будут использовано вторично – извлечение вторсырья предполагается на самих КПО.
Еще 20-30% составит РДФ-топливо (его получают из горючих фракций бытовых и промышленных отходов) и техногрунты (их создают с помощью компостирования части отходов). А захораниваться на полигоне должно не более 40-50% ТКО.
Стрелковский также объяснил, что для строительства КПО обсуждается увеличение тарифа на вывоз мусора более чем в два раза – с нынешних примерно 70 рублей с человека до 150 рублей. При этом в целом по стране тарифы «колеблются» в районе 200 рублей с человека.
Добавим, что за реконструкцию полигона вблизи села Зудилово жители Барнаульской мусорной зоны уже платят. Но надбавка не так уж велика.
Как сообщает регоператор «Экосоюз», жильцы индивидуальных домов отдают по 7,45 рублей с человека в месяц (при тарифе 72,67 рублей), жильцы многоквартирников – по 7,20 рублей (при тарифе 70,29).
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