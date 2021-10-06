«Где-то подрабатывать» предложили в Совфеде пенсионерам, которым не хватает денег на еду

Пенсионерам, которым не хватает денег на элементарные нужды, нужно подрабатывать, если позволяет здоровье, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Он добавил, что понимает пенсионеров, которым не хватает средств — ведь необходимо платить не только за еду, но и за лекарства и коммуналку.

«К большому сожалению, в Российской Федерации такая пенсия», — посетовал сенатор.

И отметил, что причины произошедшего понятны — низкая зарплата не позволяла людям заработать себе большую пенсию, у них также не было возможности поднакопить себе на старость.

При этом Рязанский уверен, что у каждого пенсионера есть какая-то маленькая заначка, хотя все зависит от жизненной ситуации, пишет «Росбалт».

«У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего, — заявил председатель Союза пенсионеров России.

Смягчить подобное положение вещей могут только льготы и некоторые социальные надбавки, которые положены пенсионерам и ветеранам, считает оратор.

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

«Если есть силы и возможности, (то следует) где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой», — сказал он.

Заявления сенатора вызвали бурю негодования в соцсетях. Некоторые пользователи вспомнили известную фразу, приписываемую Марии-Антуанетте и ставшую символом отрешенности монархов от проблем народа: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»

Другие поинтересовались, какую должность в Совфеде могут предложить пенсионерам?

Ранее глава Центробанка выразила сожаление по поводу высказывания зама о пенсионерах. Сергей Швецов заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должны сформировать они сами.

Россияне потребовали увольнять чиновников, оскорбляющих население. С таким требованием выступили авторы петиции, которая опубликована на интернет-ресурсе РОИ.