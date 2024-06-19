Генеральный директор «Алттранса» стал руководителем года

Непрерывное развитие

Конкурс «Директор года. Алтайский край» прошел уже в 21-й раз. Он направлен на признание и поощрение выдающихся руководителей края, которые усиленно трудятся не только на благо своего предприятия, но и вносят значительный вклад в экономическое и социальное развитие Алтайского края.

Один из основных критериев — рост экономических и социальных показателей предприятия по сравнению с минувшим годом.

Из года в год под чутким руководством Александра Карлова предприятие демонстрирует рост по экономическим показателям. Так, за 2023-й Алтайский трансформаторный завод показал прирост:

11,6% — по объемам производства. Это 4474,53 млн. (4 миллиарда 474 миллиона 530 тысяч рублей) за 2023 год по отношению к 4010,88 млн руб. за 2022 год; 21,3% — по росту средней заработной платы. Это 63 тыс. руб. в 2023 году по отношению к 51,93 тыс. руб. в 2022 году; 83% по объемам платежей в бюджет. Это 863,83 млн руб. в 2023 году по отношению к 472,18 млн руб. в 2022 году.

30 лет на благо предприятия

Алтайский трансформаторный завод. Фото предоставлено компанией «Алттранс».

Успех предприятия — это успех руководителя. Профессиональный и личностный рост директора также является одним из ключевых критериев оценки деятельности руководителя.

Александр Карлов начал трудовой путь в 1967 году со слесаря-сборщика завода геофизической аппаратуры, после армии продолжил трудовую деятельность на Барнаульской мебельной фабрике №2 электромонтером.

После окончания Алтайского политехнического института работал энергетиком цеха №2 завода механических прессов, затем начальником цеха №10 этого же завода.

В 1987 г. Александр Александрович был избран коллективом предприятия директором Барнаульского электромеханического завода, а с января 1993 — генеральным директором «Алттранса».

Вся многолетняя трудовая деятельность Александра Александровича всегда подчинялась интересам дела и людей. В работе его отличает активная жизненная позиция, инициативность, высокий профессионализм, стремление постоянно повышать и совершенствовать свои знания и опыт. Такой человек представляет собой яркий пример не только руководителя твердой позиции и деловой принципиальности, но и умелого организатора и грамотного специалиста.

В должности генерального директора Александром Карловым проделана большая работа по техническому перевооружению завода, обновлению технологических процессов, оснащению предприятия новым оборудованием, улучшению социального положения работников предприятия.

Никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать формы и методы работы, быть в курсе новейших тенденций по производству оборудования, накапливать профессиональный опыт, — кредо, которым руководствуется в своей работе Александр Карлов.

Внешнее признание

Алтайский трансформаторный завод. Фото предоставлено компанией «Алттранс».

В 2006 году, по рекомендации Алтайской торгово-промышленной палаты, статья об Алтайском трансформаторном заводе и его генеральном директоре Александре Карлове была опубликована в шестом выпуске Всероссийской энциклопедии «Лучшие люди России». Это стало возможным благодаря впечатляющему уровню развития производственных мощностей завода и внедрению инновационных технологий.

За самоотверженный труд в отрасли Александр Карлов неоднократно отмечался благодарностями, почетными грамотами и дипломами. За последние годы Александр Александрович был удостоен:

медали «За заслуги во имя созидания» за вклад в развитие промышленности Алтайского края в 2022 году;

премии Демидовского фонда за достижения в промышленном производстве и предпринимательстве в 2023 году;

почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу в 2023 году.

Трудовая династия

Александр и Сергей Карловы. Фото предоставлено компанией «Алттранс».

Как известно, любому руководителю нужны помощники и единомышленники. Так, в 2000 году правой рукой и надежным тылом в работе Александра Александровича стал его сын — Сергей Александрович Карлов.

Имея два высших образования по специальностям «Экономика и управление на предприятиях машиностроения» и «Юриспруденция», Сергей Александрович достойно влился в коллектив и с первых дней проявил себя грамотным и дальновидным специалистом, способным предложить множество интересных идей и передовых решений для успешного развития предприятия.

Сергей Александрович курирует на «Алттрансе» отдел продаж, отдел снабжения, планово-экономический и юридический отделы и занимает должность заместителя генерального директора.

Именно Сергеем Александровичем была разработана и постоянно совершенствуется стратегия участия завода в закупочных тендерах. Обладая навыками финансового анализа и бизнес-планирования, аналитическими способностями и гибкостью мышления, Сергей Александрович, при поддержке и совместной слаженной работе коллектива завода, который год подряд обеспечивает заводу надежный рост показателей балансовой прибыли, объема произведенной продукции и рентабельности. А эти показатели, в свою очередь, способствуют росту численности сотрудников предприятия, равно как и росту их заработной платы.

Сергей Александрович проявляет себя не только в бизнесе, но и в различных благотворительных проектах в одной команде со своим отцом Александром Карловым. Так, например, Александр Александрович уже многие годы поддерживает гуманитарные проекты Демидовского фонда, являясь членом Попечительского Совета.

И это отрадно, что гуманитарные традиции промышленников старшего поколения готовы продолжать молодые предприниматели. На сегодня Сергей Александрович — самый молодой член Попечительского Совета Демидовского фонда.

За добросовестный труд и профессионализм Сергей Александрович награжден Почетной грамотой администрации Железнодорожного района г. Барнаула, а также Благодарностью Губернатора Алтайского края. В 2024 году Постановлением правительства Алтайского края Сергей Карлов награжден Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Инновационная продукция

Алтайский трансформаторный завод. Фото предоставлено компанией «Алттранс».

«Алттранс» одним из первых разработал и внедрил в серийное производство силовые энергоэффективные (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГэ2 мощностью 63-1250 кВА. Потери данных трансформаторов значительно снижены в сравнении с неэнергоэффективными трансформаторами серии ТМГ.

Данная серия трансформаторов имеет наименьший уровень потерь холостого хода и короткого замыкания среди трансформаторов, производимых на территории Российской Федерации и странах СНГ.

Алтайский трансформаторный завод. Фото предоставлено компанией «Алттранс».

Вся продукция подвергается типовым и периодическим испытаниям, которые проводятся в аккредитованных испытательных центрах Российской Федерации. По результатам данных испытаний подтверждается соответствие продукции нормативно-технической документации.

Выпускаемая продукция прошла аттестацию на соответствие техническим требованиям компаний «Россети», «НК "Роснефть"» и «Газпромнефть-Снабжение» и была рекомендована для применения на их объектах.

Упор на качество и на количество

Алтайский трансформаторный завод. Фото предоставлено компанией «Алттранс».

За последние пять лет в развитие производства инвестировано около 300 млн руб. собственных средств, построено и введено в эксплуатацию более 12 тыс. кв. метров производственных площадей.

В июне 2023 года на «Алттрансе» провели ресертификационный аудит в области проектирования, изготовления и поставки трансформаторов и КТП, комплектных распределительных устройств и линейных разъединителей наружной установки. По итогам предприятие в очередной раз подтвердило соответствие требованиям ГОСТа и получило соответствующий сертификат, действующий до 14 ноября 2026 года.

С 01.01.2023 года на предприятии было введено 31 новое рабочее место, численность сотрудников по состоянию на 01.06.2024 составляет 670 человек — на 33 больше, чем год назад.

Вовлеченность в жизнь края

Алтайский трансформаторный завод. Фото предоставлено компанией «Алттранс».

Завод уделяет большое внимание участию в краевых и городских благотворительных программах по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Алттранс» регулярно оказывает финансовую помощь: библиотеке им. В.Я. Шишкова; Алтайскому отделению Российского детского фонда; общественной организации «Дыхание жизни»; городской поликлинике №7; краевому Совету ветеранов Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Алтайскому государственному музыкальному колледжу и другим.

Одним из самых масштабных проектов стала реставрация памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленного в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края. Общая сумма реставрации составила свыше 800 тыс. рублей. Открытие памятника после обновления состоялось 26 июня 2021 года.

300 тыс. рублей компания направила на изготовление и установку Памятного знака вклада предприятий, эвакуированных в Алтайский край, в Победу в Великой Отечественной войне. Таким образом, «Алттранс» поддержал инициативу Союза промышленников Алтайского края.

Отдельно стоит отметить значительную материальную помощь, оказанную в 2023 году «Алттрансом» совместно с Фондом В.А. Шаманова «Защитники Отечества» и Союзом промышленников Алтайского края, для повышения оперативности подразделения боевого обеспечения.

Также в 2023 году предприятие оказало значимую финансовую помощь в установке нового памятника поэту Геннадию Панову в селе Паново Ребрихинского района и обустройстве прилегающей территории.

В декабре 2023 году «Алттранс» принял участие в программе «Книжки в подарок» и перечислил денежные средства на приобретение развивающих и обучающих комплектов книг для детей с нарушением зрения, посещающих детские учреждения Барнаула.

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