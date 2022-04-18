Глава Банка России: ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию

По ее словам, санкции уже сказались на финансовом секторе и сейчас будут влиять на реальный.
Запасы будут какое-то время поддерживать экономику, продолжила Набиуллина, но уже во II — начале III квартала Россия войдет в период структурных изменений, отмечает ТАСС.
Что касается мер Центробанка, то регулятор не будет любыми методами снижать инфляцию, поскольку это помешает адаптироваться бизнесу, сказала глава Банка РФ.
Набиуллина напомнила — в условиях санкций ЦБ РФ имеет возможность распоряжаться примерно половиной резервов, указывает bfm.ru.
«Это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — отметила Набиуллина.