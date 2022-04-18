18 апреля
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Экономика

Глава Банка России: ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию

Российская экономика вступает в непростой период структурных трансформаций в связи с санкциями, заявила в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

По ее словам, санкции уже сказались на финансовом секторе и сейчас будут влиять на реальный.

Запасы будут какое-то время поддерживать экономику, продолжила Набиуллина, но уже во II — начале III квартала Россия войдет в период структурных изменений, отмечает ТАСС.

Что касается мер Центробанка, то регулятор не будет любыми методами снижать инфляцию, поскольку это помешает адаптироваться бизнесу, сказала глава Банка РФ.

Набиуллина напомнила — в условиях санкций ЦБ РФ имеет возможность распоряжаться примерно половиной резервов, указывает bfm.ru.

«Это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — отметила Набиуллина.

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