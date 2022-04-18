Глава Банка России: ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию

Российская экономика вступает в непростой период структурных трансформаций в связи с санкциями, заявила в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, санкции уже сказались на финансовом секторе и сейчас будут влиять на реальный.

Запасы будут какое-то время поддерживать экономику, продолжила Набиуллина, но уже во II — начале III квартала Россия войдет в период структурных изменений, отмечает ТАСС.

Что касается мер Центробанка, то регулятор не будет любыми методами снижать инфляцию, поскольку это помешает адаптироваться бизнесу, сказала глава Банка РФ.

Набиуллина напомнила — в условиях санкций ЦБ РФ имеет возможность распоряжаться примерно половиной резервов, указывает bfm.ru.