12 апреля
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Экономика

$64,2 млрд составил чистый отток катитала из России за квартал

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первый квартал 2022 года составил 64,2 млрд долларов, сообщает РБК.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Он вырос в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, следует из данных, на опубликованных сайте Центробанка.

<Выше этот показатель был в 2014 году — тогда чистый отток капитала из России за четвертый квартал составил 152,1 млрд долларов.>

По итогам первого квартала 2021 года вывоз капитала составил 17,5 млрд долларов. В целом за тот год чистый отток капитала из России из частного сектора вырос до 72,6 млрд долларов против 50,3 млрд долларов годом ранее.

Операции валютой

Вывоз капитала подразумевает законные операции с валютой, пишет bfm.ru.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала — показатель чистого оттока капитала «нельзя отождествлять с незаконным вывозом или „бегством“ капитала».

«Любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в открытой экономике вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор. Поэтому отток капитала — это необязательно плохо, а приток капитала — это не всегда хорошо для экономики», — заявляла глава Банка России.

В январе 2021 года сообщалось, что в два раза увеличился отток капитала из России.

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