$64,2 млрд составил чистый отток катитала из России за квартал

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первый квартал 2022 года составил 64,2 млрд долларов, сообщает РБК .

Он вырос в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, следует из данных, на опубликованных сайте Центробанка.

<Выше этот показатель был в 2014 году — тогда чистый отток капитала из России за четвертый квартал составил 152,1 млрд долларов.>

По итогам первого квартала 2021 года вывоз капитала составил 17,5 млрд долларов. В целом за тот год чистый отток капитала из России из частного сектора вырос до 72,6 млрд долларов против 50,3 млрд долларов годом ранее.

Операции валютой

Вывоз капитала подразумевает законные операции с валютой, пишет bfm.ru.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала — показатель чистого оттока капитала «нельзя отождествлять с незаконным вывозом или „бегством“ капитала».

«Любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в открытой экономике вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор. Поэтому отток капитала — это необязательно плохо, а приток капитала — это не всегда хорошо для экономики», — заявляла глава Банка России.

В январе 2021 года сообщалось, что в два раза увеличился отток капитала из России.