Глава Барнаула посетил самый крупный в Сибири спортивный комплекс для смешанных единоборств

Экскурсию по объекту провел директор ООО «Атлант», заместитель председателя комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.
Он показал гостям залы для занятий спортом, помещения административного блока на первом и втором этажах (тренерские, медицинский кабинеты, раздевалки, душевые).
Мэр Барнаула акцентировал внимание на том, что новый комплекс является самым крупным в Сибири центром по смешанным единоборствам.
Проект интересен тем, что это пример первого государственно-частного партнерства в сфере спорта в Барнауле. Хотел бы поблагодарить Губернатора Виктора Томенко и Правительство Алтайского края за поддержку этого проекта. На строительство и оснащение ФОК направлено 99 млн рублей, в том числе 51,2 млн рублей из краевого бюджета, 12,8 млн рублей — из городского бюджета и более 35 млн рублей — средства инвестора, — сказал градоначальник.
Также Вячеслав Франк подчеркнул, что в краевой столице физической культурой и спортом занимаются 350 тысяч человек, а в целом в городе действует почти полторы тысячи спортивных объектов.
Спорт воспитывает не только волю к победе и стремление достигать высоких результатов, но и уважительное отношение к тренеру, старшему поколению. Это очень важный воспитательный момент. Конечно хотелось бы, что подобные комплексы при поддержке бизнеса открылись в каждом районе города. Поэтому будем продолжать эту работу, — отметил глава регионального центра.
Александр Локтев, в свою очередь, рассказал, что идея реализовать такой проект появилась еще в 2018 году на молодежном образовательном форуме «АТР».
И вот результат — в 2023 году мы открыли спортивный комплекс. Не случайно был выбран для строительства Индустриальный район, где проживает большое количество горожан. В Физкультурно-оздоровительный комплексе созданы условия для занятий смешанными единоборствами, вольной борьбой и кроссфитом, —рассказал Александр Локтев.
Важно, что в рамках концессионного соглашения предусмотрено бесплатное предоставление спортивного зала для муниципальной спортивной школы «Олимпия» для тренировок по дзюдо и вольной борьбе. Кроме этого, ведется работа по формированию оздоровительных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста.
На базе комплекса занимаются как дети, так и взрослые. Единовременная пропускная способность объекта — около 60 человек. Всего же услугами спорткомплекса смогут воспользоваться почти 70 тысяч жителей Индустриального района, в том числе 19,5 тысяч человек, проживающих в шаговой доступности. Годовая мощность объекта составит порядка 135 тысяч человек.
В ходе визита в спортивный комплекс Вячеслав Франк также пообщался с тренерами и спортсменами, которые отметили, что новый объект обладает всеми условиями для проведения тренировочного процесса.