Глава Минфина пожаловался на плачевную ситуацию с зарплатами чиновников

Так он прокомментировал сообщения об увеличении бюджетных расходов на материальную мотивацию госслужащих.

В проект федерального бюджета в 2019—2020 годах заложен повышенный объем бюджетных вложений на «материальную мотивацию» чиновников. В 2019 году зарезервировано 138,6 млрд рублей, а в 2020 году — 208,9 млрд рублей. Это на 39 млрд и 109 млрд рублей больше.

На брифинге по итогам рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы Силуанов заявил: «Не секрет, что ситуация с оплатой труда в территориальных органах плачевная. Потому что территориальные органы в большинстве случаев имеют уровни оплаты труда ниже, чем соответствующая государственная структура субъекта Российской Федерации. Это не может нас не беспокоить. И в этих целях предусмотрены меры дополнительного материального стимулирования территориальных органов министерств, ведомств федеральных служб», пишет polit.ru.

При этом он подчеркнул, что стимулы для чиновников, которые предусматривает правительство, ​должны сопровождаться структурными изменениями: «Где-то и сокращением количества государственных гражданских служащих. Это мы говорим о оптимизации бизнес-процессов».