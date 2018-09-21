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Глава Минфина пожаловался на плачевную ситуацию с зарплатами чиновников

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация с зарплатами региональных чиновников остается плачевной, сообщает РБК.

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

Так он прокомментировал сообщения об увеличении бюджетных расходов на материальную мотивацию госслужащих.

В проект федерального бюджета в 2019—2020 годах заложен повышенный объем бюджетных вложений на «материальную мотивацию» чиновников. В 2019 году зарезервировано 138,6 млрд рублей, а в 2020 году — 208,9 млрд рублей. Это на 39 млрд и 109 млрд рублей больше.

На брифинге по итогам рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы Силуанов заявил: «Не секрет, что ситуация с оплатой труда в территориальных органах плачевная. Потому что территориальные органы в большинстве случаев имеют уровни оплаты труда ниже, чем соответствующая государственная структура субъекта Российской Федерации. Это не может нас не беспокоить. И в этих целях предусмотрены меры дополнительного материального стимулирования территориальных органов министерств, ведомств федеральных служб», пишет polit.ru.

При этом он подчеркнул, что стимулы для чиновников, которые предусматривает правительство, ​должны сопровождаться структурными изменениями: «Где-то и сокращением количества государственных гражданских служащих. Это мы говорим о оптимизации бизнес-процессов».

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