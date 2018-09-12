Помощник Путина рассказал, почему жуликам вольготно живется

В России система контрольно-надзорной деятельности позволяет мошенникам чувствовать себя вольготно, заявил помощник президента Андрей Белоусов во время Восточного экономического форума.

«Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно», — цитирует Белоусова «Газета.ru».

При этом легальные предприниматели испытывают давление со стороны надзорных органов, сотрудники которых предпочитают идти в те компании, где не возникнет проблем.

«Что-то не так в Датском королевстве. Мы очень зарегулировали контрольно-надзорные органы, они боятся голову уже поднять», — заключает Белоусов, пишет ura.ru. По его словам, жалобы регулярно поступают ему от руководителей «Роспотребнадзора».

Ранее Белоусов предложил российским угольным компаниям отдавать часть доходов от экспорта в регионы Дальнего Востока. Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей приведет к росту поставок угля за границу, уверен помощник президента. Поэтому было бы «очень правильно», чтобы регионы получили от этого выгоду.