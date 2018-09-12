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Помощник Путина рассказал, почему жуликам вольготно живется

В России система контрольно-надзорной деятельности позволяет мошенникам чувствовать себя вольготно, заявил помощник президента Андрей Белоусов во время Восточного экономического форума.

Андрей Белоусов, Владимир Путин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов, Владимир Путин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина.
kremlin.ru

«Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно», — цитирует Белоусова «Газета.ru».

При этом легальные предприниматели испытывают давление со стороны надзорных органов, сотрудники которых предпочитают идти в те компании, где не возникнет проблем.

«Что-то не так в Датском королевстве. Мы очень зарегулировали контрольно-надзорные органы, они боятся голову уже поднять», — заключает Белоусов, пишет ura.ru. По его словам, жалобы регулярно поступают ему от руководителей «Роспотребнадзора».

Ранее Белоусов предложил российским угольным компаниям отдавать часть доходов от экспорта в регионы Дальнего Востока. Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей приведет к росту поставок угля за границу, уверен помощник президента. Поэтому было бы «очень правильно», чтобы регионы получили от этого выгоду.

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