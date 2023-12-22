22 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Глава Сбера допустил приватизацию госкомпаний

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подавляющее большинство российских госкомпаний (ГК) могут приватизировать, сообщает «Россия 24».

Герман Греф.
Герман Греф.
kremlin.ru

Сбербанк очень привлекательный актив — его с удовольствием купят, уверен Греф.

Дело в том, что на полях Петербургского экономического форума глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась в поддержку идеи второй волны приватизации в России.

Дискуссию о «перезапуске» процесса приватизации начал глава банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, это может стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Среди ее плюсов Костин также назвал «укрепление основ рыночных механизмов, придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, формирование новой генерации менеджеров». Также, по мнению Костина, приватизация неоднократно доказывала свою эффективность.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает перезапуск приватизации в России, но назвал ее «одной из точек зрения», причем «весьма интересной».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость