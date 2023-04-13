13 апреля
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Экономика

Глава ЦБ назвала причины ослабления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала причины ослабления рубля.

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

Это связано с снижением экспорта и падением цен на нефть.

Поэтому сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — стало уменьшаться, сообщает ТАСС.

Ранее курс евро пробил отметку в 90 рублей. На максимуме доллар доходил до 82,48 рубля.

Между тем когда и почему обрушится курс рубля, спрогнозировал аналитик. Рубль стал сильнейшей валютой из-за «геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют» недружественных стран.

Но падение рубля может произойти на фоне санкций и напряженной политической обстановки.

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