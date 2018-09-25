Главный антимонопольщик назвал российскую экономику отсталой

ФАС подготовила Национальный план развития конкуренции для повышения эффективности экономики страны, рассказал глава ведомства, пишет Газета.Ru.
«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет. А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то все что угодно можно закидать, если они есть. Но на все денег не хватит», — сказал Артемьев.
В службе надеются «в той или иной степени» реализовать опыт Кореи и Японии, заявил Артемьев.
Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев предупредил о непростой ситуации в экономике РФ. Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в сложных условиях и обеспечить устойчивое повышение уровня жизни людей, заверил глава правительства.