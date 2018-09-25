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Главный антимонопольщик назвал российскую экономику отсталой

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал российскую экономику полуфеодальной и отсталой, заявил он в интервью «Коммерсанту».

Налоги. Финансы.
Налоги. Финансы.
СС0

ФАС подготовила Национальный план развития конкуренции для повышения эффективности экономики страны, рассказал глава ведомства, пишет Газета.Ru.

«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет. А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то все что угодно можно закидать, если они есть. Но на все денег не хватит», — сказал Артемьев.

В службе надеются «в той или иной степени» реализовать опыт Кореи и Японии, заявил Артемьев.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев предупредил о непростой ситуации в экономике РФ. Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в сложных условиях и обеспечить устойчивое повышение уровня жизни людей, заверил глава правительства.

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