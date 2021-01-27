Глаза и уши федеральных министерств. Бизнесмен Олег Шелудяков рассказал, ради чего стал представителем АСИ в крае

Известный барнаульский предприниматель Олег Шелудяков стал общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Алтайском крае. С его приходом мы ожидаем активного использования всех возможностей АСИ для развития региона. Мы пригласили бизнесмена в редакцию altapress.ru, чтобы узнать подробнее, что теперь может измениться.

Это не должность , это — статус

— Олег Александрович , общественный представитель АСИ — что это за должность и в чем выражается ваш функционал?

— Как вы понимаете, само название говорит о том, что взаимодействие с АСИ осуществляется мною по доброй воле и на общественных началах. Но я даже не могу сказать, что это именно должность. Скорее это некий статус.

У меня нет начальника или подчиненных. Мне никто не дает распоряжений, и я никого не напрягаю своими заданиями. Моя работа сводится к тому, что я сам могу пользоваться всем большим инструментарием для развития бизнеса, который предлагает АСИ, и подталкивать к этому же алтайских предпринимателей.

Бизнес. СС0.

— Возможности АСИ как президентской структуры в этом плане настолько огромны?

— Да, они существенны. Следует учесть, что АСИ — это государственная организация. Но в ее деятельности так или иначе задействованы сотни тысяч человек. Большинство из них представляют бизнес, но есть также ученые и общественные деятели. По большому счету, это огромное экспертное сообщество, заинтересованное в развитии страны.

Бюджет АСИ измеряется миллиардами рублей. Агентство управляется правительством РФ. Председателем наблюдательного совета АСИ является президент Владимир Владимирович Путин. Он же десять лет назад выступил инициатором создания этой организации.

Владимир Путин. Сайт президента РФ

Справка. Кто руководит АСИ Агентство стратегических инициатив создано в августе 2011 года. Позиционирует себя как «агент изменений» в стране. Генеральным директором АСИ с 2017 года является Светлана Чупшева. Ранее она работала в Агентстве по экономическому развитию Самарской области. В специальном сервисе сайта АСИ Чупшевой можно задать вопрос в чате напрямую.

Я бы подчеркнул, что, образно говоря, основное предназначение АСИ — это глаза и уши федеральных министерств. Через общение с предпринимателями или общественниками в АСИ устанавливают некие проблемные и болевые точки в развитии государства, сверяют исполнение программ или ход реформ, оценивают законодательные условия развития бизнеса, реагируют на общественные запросы.

И в этом плане совершенно правильным шагом было разделение общественных представителей АСИ по пяти направлениям: «туризм», «предпринимательство и технологии», «образование и кадры», «социальные проекты», «городское развитие».

По каждому из них в регионах есть представители, в том числе в Алтайском крае. Моя функциональная обязанность заключается в том, чтобы, используя наработки АСИ в бизнесе, применять их для развития Алтайского края.

Олег Шелудяков , руководитель предприятия «Полимерпласт». Предоставлено Олегом Шелудяковым.

— Например?

— Например, недавно под эгидой платформы АСИ «Национальная технологическая инициатива» в Алтайском госуниверситете прошла стартап-сессия технологических предпринимателей «НТИ Алтай».

Это было очень интересное мероприятие, несколько экспертов рассматривали весьма перспективные проекты студентов. Некоторые получили высокую оценку и могут рассчитывать на господдержку.

Докажи , что ты — эксперт

— Легко ли стать общественным представителем АСИ?

— Непросто. Все кандидаты проходят длительный отбор, сдают тесты и экзамены, проверяется психологическая устойчивость и интеллект.

Бизнес. СС0.

Мне тоже выпала честь в отборе участвовать. Это был очень интересный процесс. Нужно было доказать, скажем так, свою экспертную состоятельность. Что характерно, у кандидатов в общественные представители тщательно проверяется их «цифровой след» в интернете.

— Правильно ли мы понимаем , что если у какого-либо предпринимателя в крае есть интересный проект , который требует внимания , финансирования или даже лоббирования , то через вас и с помощью АСИ его можно реализовать?

— Совершенно верно. А для того, чтобы выявить такие проекты, АСИ постоянно проводит большие мероприятия.

В ноябре состоялся форум «Сильные идеи для нового времени». На этот конкурс идей я, кстати, тоже подал свою идею совместно с коллегой из Томского политехнического института. У нас разработан проект по недропользованию, и наша идея попала в ТОП-300 из 15 тыс. заявок. Дело в том, что я по образованию химик-технолог, окончил как раз томский вуз, связь с наукой поддерживаю постоянно.

Так вот, все одобренные АСИ проекты по итогам рассмотрения получают федеральный или региональный статус. Исходя из статуса далее инициаторы проекта получают определенную поддержку. Например, проект рекомендуется к участию в акселерационной программе. Есть и другие формы поддержки.

Бизнес. СС0.

— К вам уже начали обращаться со своими идеями предприниматели?

— Да, и не только они. Например, обратился один известный в Барнауле изобретатель. Он подготовил несколько патентов и направил их на рассмотрение в правительство РФ. Я рекомендовал ему участвовать в конкурсе акселерационных программ АСИ.

Но нужно понимать — не всякий проект, даже если он очень хороший, обязательно будет поддержан. Такое решение должно принять все экспертное сообщество АСИ. Заявляемых проектов и идей — десятки тысяч по всей стране.

Например, в ноябре на конкурсе идей в АСИ рассмотрели около 15 тыс. заявок. В том числе и от Алтайского края были десятки проектов. Их защита проводилась в онлайн-формате. Некоторые вышли в финал. Но самую серьезную поддержку получат только проекты из ТОП-100.

Инвестиции — это длительный процесс с долгосрочными целями. СС0

— Финансовую?

— Нет. Скорее, лоббистскую. АСИ подскажет, как использовать те или иные механизмы, чтобы проект стартовал. То, что он поддержан АСИ, это огромный плюс. Это статус. При этом для АСИ при оценке значимости проекта важен эффект мультиплицирования. Он должен эффективно влиять на развитие сразу нескольких отраслей.

Справка. Какие проекты поддерживает АСИ Наиболее полезный и интересный раздел на сайте АСИ называется «Лидерам». В нем размещены все наиболее яркие прикладные проекты, реализованные предпринимателями. По большому счету, это кейсы успешных практик: «Как сохранить здоровье с помощью генетической диагностики», «Как превратить школьную библиотеку в цифровой центр знаний», «Как сделать детский сад персональным для каждого ребенка», «Как объединить людей с помощью русского языка». Практически все успешные проекты содержат видеопрезентации.

Лучше построить три «Коксохима»

— АСИ позиционирует себя как агент положительных изменений в стране. А что бы вы хотели изменить в Алтайском крае?

— Хороший вопрос. Я искренне считаю, что Алтайский край и Барнаул имеют очень большие перспективы в первую очередь в сфере развития промышленности. Об этом говорит история региона.

Промышленность. Altapress.ru.

Вспомним, что в свое время именно в Барнауле выплавлялось 90% серебра всей Российской империи. Барнаул в те годы был колоссальным промышленным центром страны, городом с большими перспективами.

В советские годы у нас работало множество оборонных предприятий, пусть даже и эвакуированных на Алтай из западной части России. На этих заводах трудились десятки тысяч человек, на них держалась вся экономика города. А про промышленный Бийск с его научно-оборонными достижениями и говорить нечего.

Поэтому для меня Алтайский край — это не столько регион развития сельского хозяйства и туризма, сколько именно промышленный узел. И с помощью АСИ очень хотелось бы возродить на Алтае большое и малое промышленное производство.

Приведу простой пример. Возьмем заринский комбинат «Алтай-Кокс». Сейчас там работают примерно 4 тыс. человек. А было время, когда только это предприятие давало примерно 50% собственных доходов краевого бюджета. А что тогда делали остальные 2,2 млн жителей края, где их результат? Да поставь три таких «Коксохима», и проблем с бюджетом в крае станет гораздо меньше.

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко. Анна Зайкова.

Сейчас я рад тому, что серьезно модернизируются и развиваются такие предприятия, как Алтайский шинный комбинат, АЗПИ и АТИ. Началось возрождение Рубцовского промышленного кластера — там создается технопарк. Все говорит о том, что без промышленности краю не выжить. Только индустриализация улучшит качество жизни людей в регионе.

«Мы помогли тебе купить станок»

— АСИ в своих стратегических документах указывает , что главная цель агентства — объединение усилий власти , бизнеса и общества. А такое объединение возможно?

— Конечно. Почему нет? Сам проект АСИ — что это, если не объединение усилий? Или возьмите центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», который, к примеру, помогает развиваться бизнесу, в том числе и социальному. Что это, если не забота о социуме?

Также напомню, что некоторые органы исполнительной власти выдают гранты для развития малого предпринимательства. Конечно, такие проекты реализуются в формате долевого участия.

Олег Шелудяков , руководитель предприятия «Полимерпласт». Предоставлено Олегом Шелудяковым.

К примеру, ты покупаешь себе какой-то важный станок с помощью гранта и начинаешь развивать производство. Но в то же время берешь на себя обязательство принять на работу хотя бы двух или пятерых работников. Теперь ты обеспечиваешь им зарплату, платишь налоги и т. д. Иными словами, государство говорит: «Мы помогли тебе купить станок, а ты, будь добр, накорми себя и своих работников, чтобы они не выходили на площадь с пустыми кастрюлями».

Какие сервисы АСИ предлагает Для активных деловых людей на сайте АСИ будет очень полезным раздел «Сервисы». Все сервисы разделены на девять направлений. К примеру, если на предпринимателя «наехали» рейдеры, силовики и даже прокуратура (незаконные действия), то ему следует прибегнуть к сервису «Защитить бизнес». Там он заполняет специальную форму-обращение, после чего заявка попадает в центральный аппарат АСИ на рассмотрение. К делу могут подключиться специальные эксперты и даже бизнес-омбудсмен Борис Титов.

И еще важный момент: покупать с помощью таких субсидий разрешается только новое оборудование — в стране должно идти технологическое обновление. Таким образом создаются условия для модернизации основных средств производства. При этом все гранты выдаются прозрачно, на конкурсной основе. В любой момент можно зайти, посмотреть, проверить эффективность.

Приведу свой пример. На нашем предприятии «Полимерпласт» мы получили господдержку в различных формах в сумме около 15 млн рублей. А недавно я сел и подсчитал, что налогов мы заплатили за все годы уже около 120 млн. Грубо говоря, коэффициент эффективности составил один к восьми, что весьма существенно для предприятия.

Налоги. Бизнес. Расчеты. Pixabay.com

«Точка кипения» и развитие бизнеса

— Будут ли созданы в крае популярные АСИ-площадки для общения активных деловых людей , например «Точка кипения»?

— Мы будем обсуждать эту идею с краевыми министерствами. Я думаю, никто не против таких площадок, но вопрос упирается в поиск помещения для «Точки кипения» и в ее дальнейшее содержание.

На мой взгляд, иметь «Точку кипения» в крае важно и нужно. Но она может быть создана и на базе какого-либо предприятия или университета.

Все-таки главное для настоящего предпринимателя — полезно общаться, обмениваться идеями, взаимодействовать с единомышленниками. К этому подталкивает нас АСИ, размещая все интересные проекты на своем сайте.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

— Как развивается , на ваш взгляд , предпринимательство в Алтайском крае?

— В прошлом году исполнилось 30 лет с начала моей предпринимательской деятельности. Первым моим бизнесом было фотографирование. Я одним из первых в крае в начале 1990 года взял патент на эту деятельность и ходил фотографировать в школы и детские сады, на свадьбы и дни рождения. Жизнь была сложной, но мне нравилось заниматься фотографией.

Сегодня у меня уже четыре компании, в которых трудоустроены десятки людей. Даже на собственном примере могу сказать, что условия для развития предпринимательства в крае есть. Малый бизнес нормально развивается. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но процесс все-таки идет.

Я не думаю, что в этом плане наш край чем-то слабее других регионов. Нельзя прямолинейно все сравнивать. Нужно понимать, что условия для развития бизнеса могут быть разными. Например, количество денег на одного условного жителя Москвы в 20 раз превышает сумму на одного барнаульца. И конечно, москвичи могут позволить себе реализовывать более масштабные проекты.

Бизнес. СС0

А что касается отъезда молодых людей из нашего региона, то опять же смотрите: я вырос в Томске, там получил высшее образование, а уехал жить и работать в Алтайский край. Я учился и стажировался в сумме около года в Германии, а затем вернулся в Россию и развиваю бизнес здесь, хотя трое моих коллег остались жить в Европе.

Внутренняя миграция — это нормальный экономический процесс. Маслом и в Москве не намазано. У нашего региона есть свои серьезные преимущества. Например, развивать производство изоленты выгоднее в Алтайском крае, а не в Москве. Это я точно знаю.

Кто представляет АСИ в крае Олег Шелудяков — не единственный представитель АСИ в Алтайском крае. В прошлом году их состав кардинально обновился. Татьяна Сажаева («Охота») и Ирина Слесарева («Арго») выступают экспертами туристических проектов. Александра Томашевич (АРАТ) готова оказывать поддержку по направлениям «Социальные проекты» и «Туризм». Виталий Лажинцев («Альянс+») курирует направление «Молодежное предпринимательство».

Специальный вопрос

— Как могут предприниматели связаться с вами , чтобы получить поддержку АСИ?

— Очень просто. Я присутствую почти во всех социальных сетях и на сайте АСИ. Можно меня там найти и обратиться напрямую. Обещаю, все вопросы не останутся без ответа.