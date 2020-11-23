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Экономика

Годовая инфляция в октябре в Алтайском крае упала ниже, чем в среднем по РФ

В октябре инфляция в Алтайском крае составила 3,9%, что несколько ниже, чем в целом по стране (4%), сообщили в алтайском отделении Сибирского ГУ Центробанка.

Калькулятор.
Калькулятор.
pixabay.com

Инфляцию в крае сдерживает снизившийся спрос на услуги. Прирост цен замедлился до 1,9%. Это минимальное значение за последние несколько лет, отметили специалисты.

Еще в сентябре прирост цен на услуги был в пределах 2,6%.

«В октябре в регионе усилили ограничения из-за коронавируса. Это снизило спрос на услуги индустрии развлечений и отдыха. Замедлился рост цен на посещение бассейнов, проживание в домах отдыха и пансионатах, а также билеты в кинотеатры стоили дешевле, чем в октябре прошлого года», — прокомментировала управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Чтобы восстановить привычный пассажиропоток, авиакомпании стимулируют спрос, предлагая билеты по все более выгодным ценам, поэтому снижение стоимости услуг воздушного транспорта в октябре стало заметнее, добавили в отделении.

Ранее Татьяна Винокурова дала большое интервью altapress.ru, в котором рассказала о финансовом рынке Алтайского края в условиях пандемии, изменении спроса и предложения на товары и услуги, а также о мерах поддержки бизнеса и жителей.

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