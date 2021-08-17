Городам Алтайского края не дали приоритета для бесплатной газификации

В приоритетном порядке глава государства поручил подвести газ к домам в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух», говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
В проект «Чистый воздух» входят 12 крупных промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
В конце июля секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак приезжал в Алтайский край и много говорил с властями о газификации.
Региону в ближайшие 1,5 года предстоит подключить к газу почти столько же домовладений, сколько за предыдущие 26 лет