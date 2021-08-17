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Экономика

Городам Алтайского края не дали приоритета для бесплатной газификации

Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго и «Газпрому» в первую очередь подвести газ к домохозяйствам, расположенным в городах с высоким загрязнением воздуха. Барнаула и других городов Алтайского края в списке нет.

Газ.
Газ.
СС0

В приоритетном порядке глава государства поручил подвести газ к домам в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух», говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

В проект «Чистый воздух» входят 12 крупных промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

В конце июля секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак приезжал в Алтайский край и много говорил с властями о газификации.

Региону в ближайшие 1,5 года предстоит подключить к газу почти столько же домовладений, сколько за предыдущие 26 лет

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