Партия сказала: «Надо». Высокопоставленный единоросс расставил акценты в масштабной догазификации Алтая

Большую часть визита на Алтай секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак посвятил газификации. Как оказалось, региону в ближайшие 1,5 года предстоит подключить к газу почти столько же домовладений, сколько за предыдущие 26 лет — именно такие объемы предусматривает особая программа догазификации. Высокопоставленный партийный функционер строжился, расставлял акценты. В ответ прозвучало: выполним.

Ускорение и перестройка

К концу 2022 года на природный газ надо перевести 103 тыс. квартир и домовладений Алтайского края. Задача явно с приставкой «мега»: с 1995 года, когда в крае началась газификация, подключили немногим больше — 137 тыс.

Секрет в том, что подключать потребителей будут по новой программе догазификации — то есть в тех городах и селах, к которым уже подведен газ: их в регионе 140. А это значит, что трудоемкая и затратная прокладка магистральных и межпоселковых труб здесь просто не нужна.

Ускорение подключений и перестройку модели газификации инициировали единороссы. Президент Владимир Путин идею одобрил и озвучил в послании Федеральному собранию — а затем дал поручение: подводить газ потребителям бесплатно до границы участка. До забора.

Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года. Антон Червяков.

И Андрей Турчак, прибывший в Барнаул 22 июля, на первом же совещании, посвященном, собственно, газификации, не забыл напомнить, кому принадлежит инициатива и почему она важна: это «одна из самых чувствительных тем», и это «вопрос социальной справедливости».

Уровень газификации страны достиг 71,5%, Алтайского края — только 16%. Так что надо ускоряться. Затем единоросс, что называется, расставил акценты.

По итогам 2020 года объем поставки газа потребителям Алтайского края составил более 700 млн кубометров в год. В том числе населению — 213 млн кубов.

Управленческая задача

И все же для начала — о самой догазификации. Президент заявил о ней совсем недавно — в апреле. Сроки выполнения сжатые (не то слово). Между тем, подключение 103 тыс. потребителей — это плюс к задачам, поставленным прошлогодним крупным соглашением между Алтайским краем и большим «Газпромом» до 2025 года.

Хотя разрабатывалась и принималась программа догазификации политиками и (предполагаем) с учетом предвыборного периода, ее исполнение — сложная организационная задача. И (вероятно), она станет испытанием управленческих качеств команды Виктора Томенко. На оргвопросах, собственно, он сам заострил внимание.

Виктор Томенко. Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года. Антон Червяков.

Вся сложность этой работы в том, что вовлечены в нее самые разные структуры: и непосредственно «Газпром», и власти различных уровней, и сами граждане, и смежные организации, с которыми придется разбираться по поводу того, как проходит трасса. Быстро преодолеть межведомственные противоречия — это очень важный момент, — сказал губернатор.

Разбили на два этапа

И вот сейчас догазификацию разбили на два этапа. На первом подключат к газу домовладения, которым до ближайшей трубы рукой подать — меньше 200 метров. Таких около 11 тысяч, сообщил вице-губернатор Александр Климин.

Александр Климин. Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года. Антон Червяков.

Из них у 9 тыс. газ почти у порога: подведен к участку за счет краевой программы. Нет газа у 2279 домовладениями — и задача дотянуть до них трубу и подключить.

На втором этапе займутся остальными домовладениями — опять же в газифицированных городах и селах. Таковых еще 92 тысячи. По итогам уровень газификации Алтайского края с нынешних 16% поднимется до 26% - и все это, повторимся, к 2022 году.

Реализация всех мероприятий по догазификации края будет, безусловно, осуществляться в тесном взаимодействии с ПАО «Газпром», федеральными органами исполнительной власти. И данная задача будет выполнена, — пообещал Александр Климин.

Газификация. Дмитрий Кудрявцев

Исходя из возможностей

О том, за чей счет будет реализована программа (согласитесь, масштабная), на совещании напрямую не обсуждалось. Александр Климин пояснил, что мероприятия по догазификации населенных пунктов будут выполняться компанией «Газпром Газораспределение Барнаул» (входит в группу «Газпром Межрегионгаз»).

Подведение трубы к участку для владельца дома будет, как и задумано, бесплатным. Разводка и оборудование (плита, котел, счетчики и др.) он должен будет оплатить сам. И как раз на этом пункте — затратах на газификацию жилья самого гражданина — Андрей Турчак остановился отдельно.

Единоросс сказал, что в 30 регионах страны уже определены списки льготников: это малоимущие, многодетные семьи, инвалиды. И этим льготникам затраты на «внутрянку».

Владимир Шаманов. Altairegion22.ru

При этом депутат Госдумы и Герой России Владимир Шаманов, приехавший вместе с Турчаком (он возглавляет федеральную тергруппу «ЕР» от двух Алтаев), сказал, что в число льготников надо бы добавить ветеранов боевых действий.

Турчак настаивал, что и в Алтайском крае тоже надо изыскать ресурсы на компенсацию льготникам этих затрат. Но при этом обронил фразу: «Исходя из возможностей краевого бюджета». В дальнейшем, уже в Смоленском районе, сенатор уточнил.

Для кого-то будет 50-процентная компенсация, для кого-то — 75-процентная, а для кого-то и полностью бесплатным это будет, — сказал Турчак (цитируем по сайту «Единой России»).

Андрей Турчак ( крайний слева) в Смоленском районе. gazoraspredelenie.gazprom.ru

Командующий проконтролирует

Турчак попросил проконтролировать составление списков льготников в Алтайском крае Владимира Шаманова. В этот момент в его голосе звучали как будто суровые нотки.

А уж как командующий может контролировать, думаю, все мы хорошо об этом знаем, а многие даже и помнят, — напомнил высокопоставленный единоросс биографические подробности коллеги (Шаманов был командующим ВДВ в 2009—2016 годах).

Программа догазификации в картинках. mrg.gazprom.ru

Он также напомнил спикеру Александру Романенко, что тот возглавляет реготделение партии.

Я знаю, что у вас в августе заключительная сессия законодательного собрания, вы возглавляете региональное отделение «Единой России» и на вас лежит ответственность, чтобы этот опыт, который уже применяется в 30 регионах РФ, на территории Алтайского края тоже работал, — сказал Турчак.

Романенко на это ответил, что списки составлены. Что губернатор уже рассматривает возможность увеличения компенсаций льготникам с 20 до 50 тыс. рублей на одно домовладение. Но, в самом деле, надо проработать вопрос о возмещении 100% затрат на газификацию для вот этих отдельных категорий.

Главы алтайского минфина Данила Ситникова на совещании не было.

Газификация. Жители края ее приветствуют. Altairegion22.ru

Полноценно начинаем работу

Организаций или структур, задействованных в догазификацию, уже довольно много. И будут создаваться новые. Но как они будут взаимодействовать друг с другом и кто за что отвечает, нам еще предстоит разобраться.

Климин сообщил, что по распоряжению губернатора в регионе создан штаб, утвержден его персональный состав. О его задачах можно прочитать здесь. Кроме того, власти края намерены создать единого регионального оператора по догазификации. Он будет координировать действия газораспределительных организаций при проектировании и подведении труб до границ участков.

На федеральном уровне обеспечивает доведение газа к домам в уже газифицированных населенных пунктах «Газпром Межрегионгаз». Но и на уровне страны должен работать Единый оператор газификации — собственно, он уже создан — вот только что. Власти называют его единым центром ответственности по бесплатному подключению домовладений к газовым сетям.

Нами зарегистрирована компания «Газпром газификация» — и по постановлению правительства РФ № 2000-р от 21 июля она официально стала единым оператором газификации. Поэтому мы сегодня полноценно начинаем работу, — объяснил Юрий Пахомовский, и.о. гендиректора «Газпром Межрегионгаз».

Таким образом, кроме существующих структур догазификацией будут заниматься два оператора — федеральный и региональный.

Виктор Томенко и Андрей Турчак ( в центре) в Первомайском районе — на предприятии «Сатурн-2». Altairegion22.ru

Поступила тысяча заявок

Сейчас компания «Газпром Газораспределение Барнаул» собирает заявки от жителей газифицированных населенных пунктов, желающих подключиться. Правда, пока их собрано всего около тысячи, сказал Роман Правдин, гендиректор компании. Губернатор в ответ сказал, что это маловато даже для первого этапа.

Заявки принимаются как на сайте компании, так и очно — в пунктах приема. В ближайшее время появится возможность подать заявку через многофункциональные центры — МФЦ.

После совещания по газификации Андрей Турчак встретился с партактивом «Единой России», но уже при закрытых дверях. А затем он отправился в большую поездку по краю, в которой его сопровождал губернатор, спикер АКЗС и многие другие.