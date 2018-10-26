Госдума одобрила новый налог для граждан

Госдума 25 октября поддержала в первом чтении введение нового налога для самозанятых. Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени, сообщает РБК .

Официально новый платеж называется «налог на профессиональный доход».

Сколько будут платить?

Ставка составит 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.

Самозанятые освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (взнос 1,5% включен в налог). Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд.

Кто должен будет платить?

Новым режимом смогут воспользоваться граждане, получающие доход не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. в месяц), но при этом не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников.

Какой будет процедура?

По замыслу авторов законопроекта, процедура регистрации самозанятых должна быть максимально простой и удобной — с помощью мобильного приложения «Мой налог» и аккаунта на портале госуслуг без визита в налоговые органы.

Данные о продажах и оказании услуг будут передаваться в налоговые органы в автоматическом режиме. Кроме того, самозанятые получат право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. рублей.



Самозанятые будут платить налог ежемесячно (не позднее 25-го числа), на основании полученного уведомления от налогового органа.

Куда пойдут деньги?

После зачисления налог будет распределяться в бюджеты региона и муниципалитетов, а также в бюджет ФОМС.​

Будут ли штрафы?

Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, если они не заплатят налог. Первый штраф составит 20% от суммы нарушения. В случае если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей суммы нарушения, говорил ранее Макаров.

Он также сказал, что для самозанятых, которые не захотят платить новый налог, ничего не изменится. Им по-прежнему будут грозить две статьи Уголовного кодекса: занятие незаконной предпринимательской деятельностью (предусматривает в том числе лишение свободы) и неуплата налогов.

Андрей Макаров,

председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам:

Суть данного законопроекта — это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию. Идея закона состоит в том, что мы даем людям право, мы даем им возможность выйти из тени и войти в правовое поле.

Где и когда заработает?

Эксперимент на первом этапе будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан с 1 января 2019-го по 31 декабря 2028 года. Затем новый режим налогообложения планируется распространить ​на всю страну.