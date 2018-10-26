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Госдума одобрила новый налог для граждан

Госдума 25 октября поддержала в первом чтении введение нового налога для самозанятых. Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени, сообщает РБК.

Швея.
Швея.
СС0

Официально новый платеж называется «налог на профессиональный доход».

Сколько будут платить?

Ставка составит 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.

Самозанятые освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (взнос 1,5% включен в налог). Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд.

Кто должен будет платить?

Новым режимом смогут воспользоваться граждане, получающие доход не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. в месяц), но при этом не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников.

Какой будет процедура?

По замыслу авторов законопроекта, процедура регистрации самозанятых должна быть максимально простой и удобной — с помощью мобильного приложения «Мой налог» и аккаунта на портале госуслуг без визита в налоговые органы.

Данные о продажах и оказании услуг будут передаваться в налоговые органы в автоматическом режиме. Кроме того, самозанятые получат право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. рублей.

Самозанятые будут платить налог ежемесячно (не позднее 25-го числа), на основании полученного уведомления от налогового органа.

Куда пойдут деньги?

После зачисления налог будет распределяться в бюджеты региона и муниципалитетов, а также в бюджет ФОМС.​

Будут ли штрафы?

Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, если они не заплатят налог. Первый штраф составит 20% от суммы нарушения. В случае если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей суммы нарушения, говорил ранее Макаров.

Он также сказал, что для самозанятых, которые не захотят платить новый налог, ничего не изменится. Им по-прежнему будут грозить две статьи Уголовного кодекса: занятие незаконной предпринимательской деятельностью (предусматривает в том числе лишение свободы) и неуплата налогов.

Андрей Макаров,
председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам:

Суть данного законопроекта — это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию. Идея закона состоит в том, что мы даем людям право, мы даем им возможность выйти из тени и войти в правовое поле.

Где и когда заработает?

Эксперимент на первом этапе будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан с 1 января 2019-го по 31 декабря 2028 года. Затем новый режим налогообложения планируется распространить ​на всю страну.

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