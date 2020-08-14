Гречка стала самым подорожавшим продуктом в России

Из всех продуктов питания, которые анализирует Росстат, гречка стала самым подорожавшим товаром, пишут « Ведомости ».

В Росстате отметили, что стоимость килограмма гречневой крупы за год — с июля 2019 года — увеличилась в 1,7 раза (до 87,1 рублей).

Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко объяснил рост цены ажиотажным спросом весной 2020 года.

«Тогда, перед введением в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, потребители скупали продукты с длительными сроками хранения», — отмечает издание.

Спрос на гречку, по сравнению с весной 2019 года, вырос на 170−200%. В стране возник дефицит — этим воспользовались поставщики, увеличив цены.

В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Дмитрий Проскурин , izvestiy-kamen.ru

Эксперты отмечают, что сейчас оптовая цена стабилизировалась на фоне нового урожая — от него зависит дальнейшая динамика.

Предположительно, стоимость гречки снизится в октябре. Кроме того, спрос не должен быть высоким, поскольку россияне сделали достаточные запасы, которых им надолго хватит.

Ранее сибирские ученые на крысах доказали, что гречка продлевает жизнь. Так что рост цены на «эликсир молодости» вполне обоснован.

Кроме того, крупа становится более востребованной. Компот из нее варить еще не начали, но вот производство пломбира с гречкой уже запустили.