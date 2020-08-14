Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 22°C
Экономика

Гречка стала самым подорожавшим продуктом в России

Из всех продуктов питания, которые анализирует Росстат, гречка стала самым подорожавшим товаром, пишут «Ведомости».

Гречневая крупа.
Гречневая крупа.
СС0

В Росстате отметили, что стоимость килограмма гречневой крупы за год — с июля 2019 года — увеличилась в 1,7 раза (до 87,1 рублей).

Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко объяснил рост цены ажиотажным спросом весной 2020 года.

«Тогда, перед введением в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, потребители скупали продукты с длительными сроками хранения», — отмечает издание.

Спрос на гречку, по сравнению с весной 2019 года, вырос на 170−200%. В стране возник дефицит — этим воспользовались поставщики, увеличив цены.

В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой.
В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой.
Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru

Эксперты отмечают, что сейчас оптовая цена стабилизировалась на фоне нового урожая — от него зависит дальнейшая динамика.

Предположительно, стоимость гречки снизится в октябре. Кроме того, спрос не должен быть высоким, поскольку россияне сделали достаточные запасы, которых им надолго хватит.

Ранее сибирские ученые на крысах доказали, что гречка продлевает жизнь. Так что рост цены на «эликсир молодости» вполне обоснован.

Кроме того, крупа становится более востребованной. Компот из нее варить еще не начали, но вот производство пломбира с гречкой уже запустили.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость