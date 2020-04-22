Греф заявил, что у России нет денег для раздачи населению

Греф подчеркнул, что в России есть ряд ограничений, в отличие от США, которые могут себе позволить быстро эмитировать 3 трлн долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов со всего мира, чтобы пустить их в собственную экономику.

«У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — пояснил Греф в интервью Rambler Group.