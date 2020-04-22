Греф заявил, что у России нет денег для раздачи населению

Греф подчеркнул, что в России есть ряд ограничений, в отличие от США, которые могут себе позволить быстро эмитировать 3 трлн долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов со всего мира, чтобы пустить их в собственную экономику.
«У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — пояснил Греф в интервью Rambler Group.
Поэтому, по его словам, ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры.
Скорее всего, речь идет о поддержке в связи с пандемией коронавируса. В Штатах выплаты, согласно данным СМИ, очень весомые. В связи с этим алтайский депутат накануне попросила президента России Владимира Путина выплатить россиянам по 50 тыс. рублей.
Также Греф в интервью рассказал, будет ли государство вновь отнимать вклады у населения, как это произошло в 1991 году. Чтобы за счет этих средств поддержать государство.
Напомним, ранее российский Минфин объявил о завершении сделки по выкупу у Центробанка пакета акций Сбербанка. С этого момента «весь народ России» стал главным акционером банка.