Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет свои торговые сети под общим брендом

Общим бренд — «Эльдорадо + М. Видео», пишет «Коммерсантъ». В компании рассчитывают привлечь новых покупателей и увеличить посещаемость на 10−15%.
Также группа сливает программы лояльности и объединяет в магазинах сток техники.
Закрытие
В результате объединения брендов группа закроет часть магазинов. Это произойдет в торговых центрах, где «М.Видео» и «Эльдорадо» присутствуют одновременно.
Цифры
«М.Видео» выкупила «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд руб. В настоящий момент у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах, указывает bfm.ru.
Ранее о сокращении ассортимента бытовой техники заявили российские ритейлеры.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!