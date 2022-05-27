Российский ритейл закупает гаджеты по параллельному импорту. Но есть проблема

Сеть «М.Видео» начала тестовые закупки и продажи по параллельному импорту, заявил представитель компании.

Однако электронику от американской Apple пока не приобретают, поскольку производитель не может отследить путь проданного устройства. В результате, смартфон или ноутбук одного рынка не может заработать в другой стране.

В таком случае ответственность ляжет на торговые сети.

Кроме того, в российском офисе Apple подчеркнули: некоторые продавцы гаджетов консультируются с коллегами из Ирана. Здесь нет официальных поставок устройств, но реализацию техники не остановили.

«Мы рассматриваем разные возможности для обеспечения ассортимента и доступных цен для покупателей, в том числе в рамках параллельного импорта», — пояснили в «М.Видео-Эльдорадо».

Отмечается, что по-прежнему доступна электроника от Apple, поставленная в РФ до февраля 2022 года.

Параллельный импорт не решает проблем с фирменным обслуживанием и гарантией от официальных дилеров. Кроме того, дистрибьюторы-партнеры могут столкнуться с санкциями за «серые» поставки техники.

Тем не менее продажи потребительских товаров, ввезенных в Россию без согласия правообладателя, могут начаться уже в июне. Об этом ранее рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.